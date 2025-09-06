"Yo no regalo nada": Javier Aguirre lanza ultimátum para el regreso de Memo Ochoa al 'Tri'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Guillermo Ochoa sigue sin poder encontrar un club y esto, pudiera ser determinante en su aspiración por llegar a su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana, pues el entrenador del 'Tricolor', Javier Aguirre declaró de manera pública que ningún jugador que no juegue de manera constante a nivel de clubes, será considerado dentro de la lista que representará al país en el Mundial 2026.

La Selección Mexicana se encuentra a unas horas de enfrentarse a Japón, en un partido amistoso como parte de la fecha FIFA de septiembre para que las confederaciones realicen sus eliminatorias de cara a la próxima justa mundialista; México, al ser parte de los países anfitriones está clasificado de manera automática pero han anunciado una serie de partidos amistosos con el fin de encontrar un ritmo y comenzar su preparación para ser la sede del Mundial.

En la última conferencia previa a enfrentarse a los nipones, se le cuestionó al 'Vasco' sobre cual es el estatus actual de Memo Ochoa con la selección, a lo que reafirmó su postura establecida hace un par de meses y aseguró que en caso de no conseguir algún equipo pronto y mostrar buen nivel, quedará fuera del siguiente Mundial.

Realmente lo de las seis copas yo realmente no regalo nada si viene aquí es porque ha estado haciendo bien las cosas porque ha estado con nosotros porque nos ayuda porque lleva un rol bastante importante en el vestidor de momento no tiene equipo".

Guillermo Ochoa no ha conseguido club este 2025

También, Aguirre confesó que ha estado en comunicación constante con el histórico portero mexicano, pues sabe que tiene varias ofertas con algunos clubes y sigue el caso de cerca. "Sé que tiene ofertas, las está valorando. Al ser jugador libre no tiene limitante de la fecha, la intención es quedarse en Europa; le decía que si no tiene equipo no va a estar en forma y no va a venir", señaló el entrenador de la Selección.

Guillermo Ochoa ha estado cerca de firmar con algunos clubes de Europa, como el Burgos FC de España, pero a última hora, las negociaciones fallaron y se descartó la llegada de Memo a la segunda división de LaLiga; de igual manera, ha tenido un par de ofertas en la Liga MX, como los Pumas y los Gallos Blancos del Querétaro, sin llegar a concretarse algún contrato.

