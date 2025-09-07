Alcaraz vence a Sinner en la final del US Open y regresa al número uno del ranking

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Con una magistral actuación sobre la cancha del estadio Arthur Ashe, Carlos Alcaraz reafirmó su superioridad sobre Jannik Sinner al derrotarlo el domingo por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 en la final del Abierto de Estados Unidos y con ello se alzó con su segundo trofeo en Flushing Meadows y el sexto en general en un major.

Alcaraz reafirmó su superioridad sobre Jannik Sinner, aumentando su ventaja a 10-5 en su serie cara a cara, 6-4 en trofeos importantes y 2-1 en campeonatos del US Open. Además, esta victoria permitió a Alcaraz, un español de 22 años, quitarle el puesto número 1 del ranking a Sinner, un italiano de 24 años. También representó la primera vez en la historia del tenis que los mismos dos hombres se enfrentaron en tres finales consecutivas de Slam en una sola temporada.

Estos dos jugadores son, por mucho, mucho mejores que el resto del tenis masculino en este momento. Se han combinado para recoger los últimos ocho trofeos de Grand Slam seguidos, y 10 de 13. Novak Djokovic, a quien Alcaraz eliminó en las semifinales del viernes, se llevó los otros tres en ese lapso. Alcaraz fue élite en el primer, tercer y cuarto set; los mejores esfuerzos de Sinner llegaron en el segundo.

El español festeja su triunfo en el US Open

En resumen, Alcaraz fue mejor y durante más tiempo, terminando con el doble de ganadores, 42-21. Desde el comienzo del Abierto de Estados Unidos de 2024, Sinner había ganado 33 de 34 partidos en los majors y el domingo fue su quinta final consecutiva en esos eventos. ¿Las única derrotas? Ante Alcaraz en Roland-Garros.

Sinner no pudo ante el poderío de su rival

De hecho, en las últimas dos temporadas, Sinner ahora tiene marca de 1-7 contra Alcaraz y 109-4 contra todos los demás. Alcaraz, por su parte, ha ganado 37 de 38 partidos desde mayo. ¿La derrota? Ante Sinner en el All England Club, también la única derrota del español en una final de Grand Slam.

En 2025, Alcaraz ahora tiene más títulos de torneos (siete líderes en la gira) que derrotas (su récord es de 61-6, también el mejor en el tenis masculino). La leyenda de Carlos Alcaraz sigue creciendo.

Fuente: Tribuna del Yaqui