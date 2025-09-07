Ben Rice y Max Fried; las piezas claves para la victoria de los Yankees sobre los Blue Jays

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Los New York Yankees vencieron a los Toronto Blue Jays con marcador de cuatro carreras contra tres; una actuación clave de Ben Rice y Max Fried le abrieron la puerta a los neoyorquinos para quedarse con el tercer encuentro contra Toronto y quedarse con la serie que puede ser decisiva en su pelea por el banderín de campeón para la División Este de la Liga Americana.

Max Fried llegó a su victoria 16 de la campaña, estableciendo el 2025 como su mejor temporada en los nueve años que ha permanecido en Grandes Ligas; el líder en ganados de toda MLB, lanzó siete entradas completas, con siete imparables conectados y tres carreras limpias, ponchó a cuatro rivales y deja una efectividad de 3.02 de ERA. Max Scherzer cargó con la derrota, pues en las cuatro y un tercio entradas lanzadas, le anotaron las cuatro carreras de Nueva York.

En el cierre de la primera entrada, los Yankees se adelantaron en el marcador, con un rally de tres anotaciones; Aaron Judge negoció pasaporte en su primer turno de la tarde, seguido por Cody Bellinger, el cual conectó un imparable y puso en posición de anotar al 'Juez'. Ben Rice engranó su cuadrangular 23 del año, limpiando las bases y poniendo el encuentro en tres carreras contra cero.

En la apertura de la segunda, los Blue Jays hicieron el intento para remontar la pizarra; Alejandro Kirk comenzó el inning recibiendo una base por bola y Ernie Clement dio un batazo de dos estaciones, adelantando al 'Capitán' Kirk a la tercera almohadilla. Isiah Kiner-Falefa rompió el cero para los visitantes con un sencillo y Nathan Lukes envió una más a la registradora con un elevado de sacrificio.

Los Azulejos empataron el encuentro solo una entrada después, con dos batazos de dos estaciones, conectados por George Springer y Vladimir Guerrero Jr., poniendo el tres a tres en la pizarra, pero en el cierre de la tercera, los Yankees volvieron a retomar el liderato. Judge negoció su segunda base por bola del encuentro y se robó la segunda almohadilla, llegando a la registradora con un doblete de Cody Bellinger.

Fuente: Tribuna del Yaqui