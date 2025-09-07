Defensiva de los Bengals aprovecha regalos de los Browns para llevarse la victoria

Comparta este artículo

Cleveland, Estados Unidos.- Encabezados por una intercepción de DJ Turner con 1:24 por jugar, los Cincinnati Bengals echaron mano de su defensiva en la segunda mitad para aferrarse a una victoria de 17-16 sobre los Cleveland Browns el domingo.

Bajo el mando del nuevo coordinador defensivo Al Golden, los Bengals consiguieron las grandes jugadas en un día en el que la ofensiva se tambaleó en la segunda mitad. Cincinnati, que ganó un partido inaugural por primera vez desde 2021, también se benefició de que el nuevo pateador de Cleveland, Andre Szmyt, fallara un par de patadas en la segunda mitad.

Szmyt, quien se quedó con el puesto de pateador titular sobre Dustin Hopkins en la pretemporada, se abrió a la derecha en un punto extra después de que la recepción de touchdown de 5 yardas de Cedric Tillman a mediados del tercer cuarto pusiera a Cleveland arriba 16-14. Y con 2:25 restantes en el juego, Szmyt volvió a abrirse a la derecha en un posible intento de 36 yardas.

Burrow no tuvo un buen juego ante los Browns

El mariscal de campo Joe Burrow completó 14 de 23 pases para 113 yardas y un touchdown, mientras que Ja'Marr Chase tuvo solo dos recepciones para 26 yardas. Noah Fant tuvo cuatro recepciones para 26 yardas, incluida una recepción de touchdown de 1 yarda con 4:18 restantes en la primera mitad. Los Browns superaron a los Bengals en yardas totales 327-141 y tuvieron el balón durante casi 36 minutos, pero eso no fue suficiente para quedarse con la victoria.

El veterano Joe Flacco de Cleveland completó 31 de 45 para 290 yardas con un touchdown y dos intercepciones. Sin embargo, ambas intercepciones fueron el resultado de que el balón salió de las manos de los receptores de los Browns y los backs defensivos de los Bengals hicieron grandes jugadas.

Battle intercepta un balón para Cincinnati

Evan McPherson acertó un gol de campo de 35 yardas desde la derecha con 2:48 restantes en el tercer cuarto que puso a los Bengals arriba 17-16. Se preparó después de que Jordan Battle interceptó el pase de Flacco en la yarda 36 de los Browns.

Cleveland recibió el balón en su yarda 33 con 1:50 restantes, pero Cedric Tillman recibió un pase que se le escapó de las manos y llegó a los brazos de Turner en la yarda 47 de los Browns y lo regresó 7 yardas.

Fuente: Tribuna del Yaqui