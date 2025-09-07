¡Defiende a Piastri! Max Verstappen habló sobre el error de McLaren durante el GP de Italia

Comparta este artículo

Monza, Italia.- El Gran Premio de Italia trajo consigo el regreso a las victorias para Max Verstappen, pues la última carrera que había ganado fue en el mes de mayo, mientras la F1 corría el GP de la Emilia-Romaña; un error en la estrategia de los McLaren fue determinante para que el piloto principal de Red Bull se llevara su tercera victoria de la temporada y la número 66 en los 10 años que tiene de carrera en la categoría máxima del automovilismo.

El piloto austriaco dominó la carrera de inicio a fin; solo en el inicio tuvo que ceder la primera posición a Lando Norris, luego de que llegaran a la primera curva en paralelo y el piloto de McLaren casi se va a la grava por un despiste. El actual sublíder en el Campeonato de Pilotos comenzó a decir por la radio que Verstappen no le había dejado el espacio para la trazada, por lo que Red Bull le ordenó a su conductor que cediera la primera posición y, en un par de giros, retomó el liderato de la carrera.

El Gran Premio transcurrió con normalidad para Max, mientras que la escudería de Woking apostaba por una estrategia a una sola parada, pues esperaban alguna bandera amarilla o un safety car y verse beneficiados, pero ambos pilotos terminaron entrando en las vueltas 46 y 47 en condiciones de bandera verde.

El primero en ingresar a boxes fue el actual líder del Campeonato de Pilotos, el cual se encontraba en tercera posición, el cual tuvo una detención rápida; mientras esto ocurría, Lando Norris advirtió por radio que no quería que su equipo le hiciera un undercut, por lo que fue enviado a los pits en la vuelta posterior a su compañero.

Cuando llegó el momento para la parada del piloto inglés, un mecánico tuvo un inconveniente con la pistola neumática, por lo que la parada se alargó a más de cinco segundos; cuando Lando regresó a la pista y con un par de vueltas para la bandera de cuadros, McLaren le ordenó a Piastri el regresar la posición al inglés y quedar como antes del error de boxes. Cuando el ingeniero de Max le comunicó la acción de la escudería rival, Verstappen respondió con sarcasmo: "¡Ha! ¿Solo porque tuvo una parada lenta?".

Ya una vez finalizada la carrera, el actual Campeón del Mundo declaró ante la prensa que el movimiento ordenado por McLaren no fue justo para Piastri, pues una mala parada en boxes es algo que puede ocurrir en cada carrera. "Un mal pitstop puede ocurrir, de la misma manera que un motor puede fallar, o si cometes un error por tu cuenta, eso es simplemente parte de las carreras. Así que sí, tuve que reírme un poco de que tuviera que devolver la posición".

Fuente: Tribuna del Yaqui