Diablos Rojos se enfrentará a Charros por el título; horarios para la Serie del Rey 2025 de LMB

Ciudad de México.- La Serie del Rey 2025 ya tiene a sus dos equipos clasificados y pinta para ser una de las más emocionantes en los últimos años; los Charros de Jalisco fueron los primeros invitados y esperaban rival de la Zona Sur, donde los Diablos Rojos del México se enfrentaban a los Piratas de Campeche.

Los 'Pingos' tuvieron un rival complicado en la Serie del Campeonato, el cual les cortó una racha de victorias en postemporada, ya que acumulaban 16 encuentros consecutivos con victoria en los playoffs de la LMB, contabilizando la Serie del Rey del 2024, cuando vencieron a los Sultanes de Monterrey; los capitalinos impusieron su superioridad en el sexto juego de la serie, logrando su clasificación y pudiendo continuar con la lucha por el bicampeonato.

Esta Serie del Rey nos tendrá grandes duelos en el campo, pero también desde los dugouts, pues enfrenta a dos de los managers más exitosos e históricos en el beisbol mexicano; por los Diablos Rojos, Lorenzo Bundy es el mandamás del equipo, un manager que cuenta con amplia experiencia en la pelota azteca y, por los jaliscienses, dirige Benjamín Gil, un entrenador por demás polémico, pero que en sus pocos años de carrera con dirigente, ya se posicionó como uno de los más ganadores.

Debido a las inclemencias del clima que se enfrentaron las plazas de LMB, la Serie del Rey comenzará un par de días después de lo que estaba programado en el calendario oficial presentado por la liga a inicios de temporada; el playball de la serie más importante del año para el beisbol de verano en México será el 10 de septiembre y se podrá extender hasta el próximo 18 de septiembre.

Horarios de la Serie del Rey 2025 de la LMB

Juego 1: Miércoles 10 de septiembre/ Estadio Alfredo Harp Helú/ 19:00 horas

Juego 2: Jueves 11 de septiembre/ Estadio Alfredo Harp Helú/ 19:00 horas

Juego 3: Sábado 13 de septiembre/ Estadio Panamericano/ 18:00 horas

Juego 4: Domingo 14 de septiembre/ Estadio Panamericano/ 17:00 horas

Juego 5: Lunes 15 de septiembre/ Estadio Panamericano/ 19:30 horas*

Juego 6: Miércoles 17 de septiembre/ Estadio Alfredo Harp Helú/ 19:00 horas*

Juego 7: Jueves 18 de septiembre/ Estadio Alfredo Harp Helú/ 19:00 horas*

* En caso de ser necesario

Nota: Todos los horarios son conforme al uso de la CDMX.

Fuente: Tribuna del Yaqui