Entrenador del Toluca se encuentra estable; fue hospitalizado en pleno partido de Liga MX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una situación que dejó consternado a todo el gremio futbolístico en México fue lo ocurrido en el juego entre las Diablas del Toluca y las Pumas de la UNAM, perteneciente al Apertura 2025 de la Liga MX Femenil; durante el desarrollo del encuentro, Patrice Lair, entrenador del Toluca, tuvo que ser trasladado de emergencia a una clínica luego de haber referido problemas de salud.

Cuando todo parecía ir de maravilla en el Toluca y pintan para ser una de las escuadras favoritas para aspirar al título en la próxima Liguilla bajo el mando del estratega francés, todo quedó en un susto y tal parece que podrá continuar dirigiendo de manera normal. Fue en los últimos minutos del encuentro que Lair comenzó a sentir malestar en el cuerpo, por lo que fue atendido por el personal médico del estadio, pero fue trasladado de emergencia a una clínica para estabilizar su estado.

Posterior al encuentro, se le preguntó a Shirley Cruz, auxiliar del club que se quedó a cargo del equipo por la ausencia del entrenador, sobre cuáles eran las actualizaciones en el estado de salud del francés, a lo que refirió que aún no recibían más información, ya que solo le habían comentado que se encontraba estable, pero sería sometido a diversas pruebas médicas para descartar cualquier problema que pusiera en riesgo su salud.

Fue el mismo club, a través de un comunicado en sus redes sociales, el que aclaró cómo era la evolución de Patrice Lair; según se leyó en la carta desplegada en su cuenta de X, el entrenador tuvo que abandonar el encuentro del Toluca Femenil contra Pumas después de presentar un dolor profuso en el pecho, por lo que fue ingresado de emergencia en una clínica cercana para su evaluación y posterior tratamiento, aunque ayer mismo fue dado de alta y continuará su recuperación en casa.

Todo parece indicar que los problemas de salud para Patrice Lair fueron causados por el calor que hubo ayer en el encuentro; el partido fue programado para el mediodía del sábado 6 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario, inmueble que no cuenta con alguna sombra; el entrenador no fue el único afectado, pues Faustine Robert, jugadora de las Diablas, también se retiró del encuentro por una insolación.

Fuente. Tribuna del Yaqui