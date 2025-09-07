Histórica medalla de oro para México en un Campeonato Mundial de Tiro con Arco

Comparta este artículo

Gwangju, Corea del Sur.- Los arqueros mexicanos continúan brillando alrededor del mundo, y en esta ocasión tocó el turno al trío formado por Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo, quienes este domingo escribieron una nueva página dorada en la historia del deporte tricolor.

Las tres arqueras se proclamaron monarcas por equipos de la modalidad de compuesto en el Campeonato Mundial de la especialidad que se realiza en Gwangju, Corea del Sur, siendo esta la primera medalla dorada para nuestro país en su historia dentro de dicho evento.

Este resultado fue posible gracias a su victoria en la gran final contra las estadounidenses Alexis Ruiz, Olivia Dean y Sydney Sullenberger, a las que derrotaron por 236-231.

Las arqueras hicieron que sonara el Himno Mexicano

Sin embargo, el camino a la gloria no fue sencillo. Tras haberse quedado con el segundo puesto clasificatorio, las seleccionadas nacionales tuvieron que imponerse en la muerte súbita a Francia en los octavos de final, 232-231 a Dinamarca en cuartos de final y a Kazajistán en semifinales también en flecha dorada.

Dicha medalla dorada es la tercera en conjunto de la temporada 2025 para Becerra, Bernal y Castillo, tras haber subido a lo más alto del podio en las Copas del Mundo en Florida Central y Shanghái, así como en la Copa Merengue, la cual fue clasificatoria a los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026.

Las arqueras celebran uno de sus aciertos

"Sabía que íbamos a hacer historia y quería tirar muy bien. Desde la mañana me he sentido muy fuerte y estoy muy feliz. Realmente quería esto para todo el equipo porque hemos luchado mucho por esto y estoy muy feliz de haberlo logrado", dijo Bernal tras la hazaña.

Esta no fue la única alegría para la legión de arqueros tricolores en este evento, pues la propia Becerra y Sebastián García se colgaron el bronce por equipos mixtos, luego de superar dramáticamente 158-157 a Wei Chang y Jou Huang, representantes de China Taipéi.

Becerra y García también ganaron bronce

Esto, sin lugar a dudas, dará un empuje extra a la delegación mexicana que continuará su actuación en la justa mundialista con las pruebas individuales de compuesto y todas las de recurvo, en la que destacan los olímpicos Alejandra Valencia y Matías Grande.

