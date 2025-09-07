Llegó la décima; Isaac del Toro gana GP Industria y Artigianato; rompe récord del UAE Team

Comparta este artículo

Toscana, Italia.- No hay duda de que el mexicano Isaac del Toro está dentro de los mejores ciclistas del mundo en apenas sus primeros años de carrera; el atleta de Ensenada, Baja California, llegó a su décimo triunfo en el año al ganar el GP de Industria y Artigianato, además de romper un récord establecido en el UAE Team Emirates por su gran desempeño.

El Gran Premio de Industria y Artigianato se celebra en la región de la Toscana italiana; aunque desde inicios de los 60 se consideraba como una carrera de exhibición, no fue hasta 1977 que se estableció como un Gran Premio y, a partir de 1997, fue validada como el Campeonato de Italia en ruta. Desde la creación de los Circuitos Continentales UCI en 2005, el GP pertenece al UCI Europe Tour como parte de la categoría 1.H, en la cual se encuentran las carreras continentales más importantes de un solo día.

El Gran Premio recorre 196.3 kilómetros en las colinas de la provincia de Pistoia y, en el 2025, fue la edición número 47 desde que se consideran oficiales. Isaac del Toro mantuvo una batalla contra Christian Scaroni y Davide Piganzoli, los cuales, a falta de 13 kilómetros para el final, le arrebataron el liderato al mexicano y comenzaron una fuga.

El 'Torito' administró sus fuerzas y, al llegar a San Baronto, la última subida de la competencia, lanzó un feroz ataque contra los locales; en plena subida, el joven mexicano lanzó un sprint, en el cual aprovechó que sus competidores se encontraban fatigados y, a falta de 300 metros, los adelantó, logrando su victoria número 10 del año.

Isaac del Toro logró escribir su nombre en la historia, ya que no solo se convirtió en el primer mexicano en lograr la victoria en el GP de Industria y Artiginiato, sino que se convirtió en el primer latinoamericano en subir a lo más alto del podio en la Toscana, superando a Richard Carapáz, que logró la segunda posición durante el 2017; con esta victoria del 'Torito', el UAE Team Emirates llegó a 81 victorias en el año, empatando la marca establecida durante el 2024, y aún cuentan con tres meses para imponer una nueva marca.

Así finalizó el top 10 durante el Gran Premio de Industria y Artigianato

Fuente: Tribuna del Yaqui