Los Marlins evitan la barrida ante los Phillies que perdieron a Trea Turner por lesión

Miami, Estados Unidos.- Los Miami Marlins lograron vencer en el tercero de la serie a los Philadelphia Phillies, con marcador de cinco carreras contra cuatro, en un juego lleno de contrastes; para el equipo de la Florida, fue una buena tarde, pues cortaron una racha de cinco encuentros con derrota consecutivos, mientras que para los Phillies deja un sabor de boca amargo, pues Trea Turner tuvo que abandonar el encuentro por una aparente lesión.

El ganador del encuentro fue el dominicano Ronny Henriquez, quien lanzó una entrada y un tercio con solo un imparable conectado y dos ponches recetados, mientras que la derrota se la llevó Taijuan Walker. El mexicoamericano sigue afrontando una temporada complicada, ya que acumula ocho derrotas con solo cuatro victorias; lanzó seis entradas, en las cuales le anotaron cuatro carreras y le conectaron seis imparables, entre ellos un cuadrangular.

La novena de la Florida atacó desde el cierre de la primera entrada; Jakob Marsee y Agustín Ramírez ligaron imparables y avanzaron una almohadilla con doble robo; Otto Lopez alcanzó los 13 cuadrangulares en la temporada, al depositar el esférico en las gradas del jardín izquierdo. En la misma primera entrada cayó una más con un imparable de Máximo Acosta; la entrada terminó con las bases llenas para los Marlins.

Nick Castellanos acercó a los Phillies con un batazo de tres estaciones, impulsando a Brandon Marsh, y Trea Turner también aportó al marcador con un cuadrangular solitario. En el cierre de la séptima entrada, Otto Lopez trajo consigo su segundo cuadrangular de la jornada, anotando la cuarta carrera para los Marlins.

Se encienden las alarmas para Philadelphia.

Los Philadelphia Phillies podrían perder a su bateador más importante en el line up, luego de que Turner abandonara el encuentro por una aparente lesión; Trea conectó un roletazo a las paradas cortas y logró llegar safe con error en el tiro, pero de manera inmediata se dirigió al dugout mientras cojeaba. Aunque no hay comunicado oficial por parte del club, se cree que podría haber sufrido una distensión en la corva derecha, lo que lo podría dejar fuera de los campos por un mes.

Fuente: Tribuna del Yaqui