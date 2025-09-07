Max Verstappen se lleva la bandera de cuadros; resultados del Gran Premio de Italia de F1

Comparta este artículo

Monza, Italia.- El piloto titular de Red Bull, Max Verstappen, se llevó la victoria en el Gran Premio de Italia dando cátedra en el Autódromo Nacional de Monza; 'SuperMax' partió desde la Pole Position y dominó categóricamente el 'Templo de la Velocidad', cortando una racha de cinco carreras consecutivas ganadas por McLaren.

El austriaco logró quedarse con la primera posición en la parrilla de salida con una vuelta que quedó marcada en la historia de la Fórmula 1 como la más rápida jamás registrada en la categoría; de igual manera, con esa Pole Position superó a un histórico de la escudería de las bebidas energéticas, Sebastian Vettel, con más primeras posiciones en las sesiones de clasificación.

Ya en carrera, Max y Norris tuvieron un arranque áspero y casi se tocan en la primera chicane; el piloto de McLaren acusó al actual campeón del mundo de dejarlo sin espacio, por lo que Verstappen tuvo que ceder la posición para evitar alguna sanción, aunque retomó el liderato de la carrera solo un par de vueltas después.

El momento clave de la carrera llegó dentro de los pits; con el afán de esperar una bandera amarilla o un safety car, los McLaren optaron por la estrategia a solo una parada, pero el plan fracasó y tuvieron que entrar a los boxes en las vueltas 47 y 48 respectivamente. Piastri fue el primero en ingresar y todo funcionó con normalidad; el problema radicó en la detención de Lando Norris: un mecánico tuvo un problema con la pistola neumática y lo hizo perder más de cinco segundos, perdiendo la posición con su compañero de equipo.

Ya en pista y a un par de vueltas para terminar, la escudería inglesa ordenó a sus pilotos intercambiar posiciones, para que Norris terminara en segunda posición como antes del incidente en los boxes, mientras que Max anotaba vuelta rápida tras vuelta rápida, logrando su tercera victoria del año y su primera desde el 18 de mayo, cuando se llevó la victoria en la Emilia Romagna.

Pese al resultado, Oscar Piastri sigue como líder en el Campeonato de Pilotos con 325 puntos, seguido por su coequipero, Lando Norris, que acumula 293 unidades, y en tercer lugar permanece Max Verstappen, que con la cosecha de hoy llegó a los 235 puntos en la actual temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui