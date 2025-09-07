NFL: Rodgers y Steelers escapan con la victoria en su visita a los Jets

Comparta este artículo

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Aaron Rodgers regresó a jugar al MetLife Stadium y lo hizo con una victoria; solo que ahora como parte de un equipo visitante y los Steelers salieron con el triunfo en la bolsa en su debut de temporada ante New York.

Rodgers lanzó cuatro pases de touchdown en su primer duelo con los Steelers, incluidos dos en un lapso de 50 segundos en la segunda mitad, y Chris Boswell pateó un gol de campo de 60 yardas con 1:03 por jugar para que Pittsburgh se alzara con una victoria de 34-32 sobre los Jets el domingo.

Rodgers mostró el colmillo ante su exequipo

Con los Steelers abajo en el marcador por 32-31 en el primer partido de la temporada, Rodgers recibió el balón contra su exequipo con poco más de tres minutos por jugar y llevó a la ofensiva al territorio de los Jets. En cuarta y 11 desde la yarda 42, el entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, optó por un intento de gol de campo y Boswell fácilmente hizo la patada.

En el debut del entrenador Aaron Glenn, los Jets tuvieron la oportunidad de conducir para un posible gol de campo ganador cuando recuperaron el balón con 56 segundos restantes. En cuarta y 3, Justin Fields conectó con Garrett Wilson para lo que podría haber sido un primer intento, pero Jalen Ramsey golpeó al receptor de los Jets, quien no pudo retener el balón.

A continuación, Rodgers, de 41 años, solo necesitó arrodillarse para coronar un regreso exitoso al estadio al que llamó hogar las últimas dos temporadas. Completó 22 de 30 pases para 244 yardas con pases de touchdown a Calvin Austin III, Jaylen Warren, Jonnu Smith y Ben Skowronek.

Fields anota fácilmente con un acarreo

Fields, que también jugó contra su exequipo, corrió para su segundo touchdown del juego para poner a los Jets adelante 32-31 con 7:01 restantes cuando fingió un pase a Breece Hall y rodó hacia su derecha y se abrió camino hacia la zona de anotación sin nadie enfrente de él. El pase de conversión de 2 puntos de Fields a Wilson fue incompleto, manteniéndolo en un juego de un punto.

Fields se convirtió en el primer jugador desde al menos 1948 en lanzar para 200 o más yardas y un touchdown y correr para 50 o más yardas y dos anotaciones en un partido inaugural de temporada. Terminó 16 de 22 para 218 yardas con un pase de touchdown a Wilson. Fields también corrió para 48 yardas en 12 acarreos.

Fuente: Tribuna del Yaqui