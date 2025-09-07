Ohtani se vuela la barda y los Dodgers vencen a los Orioles; evitan dos barridas consecutivas

Comparta este artículo

Baltimore, Estados Unidos.- Los Angeles Dodgers están atravesando un momento complicado en la recta final del rol regular en MLB; el equipo californiano acumulaba cinco victorias y corría el riesgo de acumular dos barridas consecutivas por segunda ocasión en el año; guiados por Shohei Ohtani, los Dodgers vencieron a los Baltimore Orioles y lograron rescatar el de la honra, antes de regresar al Dodger Stadium y recibir a los Colorado Rockies.

Clayton Kershaw fue el ganador del encuentro; el veterano lanzó cinco entradas con dos tercios, permitiendo solo cuatro imparables y le anotaron dos carreras limpias, además de otorgar una base por bola y ponchar a ocho rivales con sus curvas. Tomoyuki Sugano recibió su octava derrota del año, pues solo pudo retirar tres entradas completas, en las cuales le anotaron cuatro carreras y le conectaron tres cuadrangulares.

Shohei Ohtani inauguró la pizarra en apenas el segundo lanzamiento de la temporada; 'Sho-Time' cazó una recta que se quedó en la parte alta de la zona de strikes y depositó el esférico en las gradas del jardín derecho. Con este cuadrangular, Ohtani empató la marca de más 'leadoff home runs' en una temporada con los Dodgers, pues igualó los 12 vuelacercas conectados por Mookie Betts en el 2023.

En la apertura del tercer episodio, Ohtani conectó su cuadrangular 48 del año, cerrando la diferencia a solo un vuelacercas con el líder de la Liga Nacional, Kyle Schwarber; Mookie Betts puso la tercera rayita en la pizarra con un cuadrangular consecutivo al de Shohei.

Los Orioles se quitaron la blanqueada en el sexto capítulo, pues Gunnar Henderson conectó un imparable y le siguieron Emmanuel Rivera y Alex Jackson, los cuales conectaron dos dobletes consecutivos, anotando las únicas dos carreras para los locales. Los Dodgers ampliaron la ventaja en la novena entrada, con un imparable de Mookie Betts con corredores en las esquinas. El novato Jack Dreyer salvó su tercer juego de la temporada, al retirar el cierre de la novena con dos ponches recetados.

Fuente: Tribuna del Yaqui