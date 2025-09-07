Oscar Valdez tiene regreso triunfal ante su gente de Nogales: Derrota a Medina por decisión

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- No hay fecha que no se cumpla, ni plazo al que no se llegue, pues este sábado el dos veces campeón mundial, Oscar Valdez por fin tuvo su tan esperado regreso a casa y lo hizo ganando por decisión unánime ante Ricky Medina. La contienda fue cerrada y dura para el ídolo local, quien tuvo que recurrir a la experiencia para impresionar a los jueces y levantar la mano en alto ante su gente, de Nogales, Sonora.

Al final las tarjetas quedaron; 97-93, 98-92 y polémica de 100-90, todas a favor del dos veces olímpico, quien no pudo entregarle un nocaut a su afición. La victoria puso al mexicano en el camino de la victoria, tras haber caído el año pasado ante Emanuel 'Vaquero' Navarrete.

Valdez golpeando a su rival

Por su parte, el estadounidense Ricky Medina mostró un gran corazón y se entregó ante el público nogalense, alargando la contienda y llegando en momentos a poner en problemas al excampeón mundial, pero no pudo arruinar la fiesta en la ciudad fronteriza.

Cumple con el objetivo

Con este resultado, Oscar Valdez cumplió con su meta que era salir victorioso en en su tierra, para posteriormente buscar una pelea de campeonato mundial, en la categoría superpluma y convertirse en tres veces monarca.

Los dos boxeadores intercambiando golpes

Por otra parte, aunque se quedaron con las ganas de ver a su estrella finalizando a su rival arriba del ring, el público de Nogales salió satisfecho del Domo Binacional, escenario que se arropó por completo y que contó con una cartelera de boxeo internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui