Raleigh encabeza paliza de los Mariners sobre los Braves con su jonrón 53

Comparta este artículo

Atlanta, Estados Unidos.- Cal Raleigh se afianzó como el máximo cañonero en MLB al disparar su cuadrangular 53 de la campaña, y los Seattle Mariners tuvieron una práctica de bateo al conectar 20 hits y anotar su mayor cantidad de carreras desde 2012, en una paliza de 18-2 sobre los Atlanta Braves el domingo.

Eugenio Suárez conectó dos jonrones más, elevando su total de temporada a 45, mientras que Jorge Polanco y Josh Naylor también se fueron para las tablas para que los Mariners finalizaran con cinco jonrones en juegos consecutivos por segunda vez en la historia del equipo, la primera desde el 20 y 21 de mayo de 1994.

Polanco se unió a la feria de batazos

Polanco y Naylor dispararon su cañonazos en una tercera entrada de ocho carreras y Raleigh conectó un batazo de tres carreras en una novena de siete anotaciones, lo que le dio 113 carreras impulsadas en la temporada. Suárez agregó un jonrón solitario en el sexto y un jonrón de dos carreras en el noveno.

Seattle tuvo su mayor cantidad de carreras en un juego desde que venció a Texas 21-8 el 30 de mayo de 2012, y su mayor cantidad de hits desde que consiguió 20 en ese juego contra los Rangers. Los Mariners ganaron juegos consecutivos por primera vez desde el 24 de agosto contra los Athletics y al día siguiente contra San Diego.

Seattle (75-68) tiene una ventaja de un juego y medio juego sobre Texas (74-70) por el tercer y último comodín de la Liga Americana. Los Rangers perdieron por tercera vez en cuatro juegos luego de una racha de seis victorias consecutivas.

Luis Castillo (9-8) permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas para ganar por primera vez desde el 28 de julio, después de tener marca de 0-2 con efectividad de 7.31 en sus seis aperturas anteriores.

Atlanta dejó fuera al abridor programado Spencer Strider el domingo por la mañana y retrasó su salida hasta el martes contra los Chicago Cubs. Joey Wentz (5-6) fue el derrotado al permitir ocho carreras, igualando su récord personal, y ocho hits en dos entradas y un tercio.

A continuación

Los Mariners comienzan una estadía en casa el lunes por la noche contra los St. Louis Cardinals, mientras que los Braves visitan el lunes por la noche a los Cubs, con el duelo de Bryce Elder (6-9, 5.54) ante Shoto Imanaga (6-9, 3.15).

Fuente: Tribuna del Yaqui