San Diego Padres tiene práctica de bateo y vence a los Colorado Rockies con batazos de poder

Colorado, Estados Unidos.- Los San Diego Padres lograron la victoria ante los Colorado Rockies con marcador de ocho carreras contra una; los maderos del conjunto californiano salieron encendidos al Coors Field, pues conectaron quince imparables y cuatro de ellos fueron cuadrangulares.

Dylan Cease logró salir con la victoria luego de tres aperturas sin decisión; el exlanzador de los White Sox alcanzó a completar cinco entradas de trabajo, en las cuales permitió solo cuatro imparables y una carrera limpia, además de otorgar dos bases por bola y ponchar a cinco rivales. La derrota fue para Tanner Gordon, el cual recibió seis carreras limpias y tres cuadrangulares en tres entradas y dos tercios lanzados.

Manny Machado fue el encargado de poner número en la pizarra, con un batazo de 452 pies por todo el jardín central, impulsando a Luís Arraez, que había negociado pasaporte. Jackson Merrill continuó con la fiesta de batazos en la apertura del segundo inning con un cuadrangular solitario y la única anotación para los Rockies cayó gracias a un sencillo de Ezequiel Tovar, impulsando a Orlando Arcia, el cual se encontraba en la segunda almohadilla.

Gavin Sheets trajo la cuarta carrera para los Padres con un cuadrangular solitario, en el arranque del cuarto episodio; en la misma entrada, Freddy Fermin impulsó la quinta rayita con un sencillo, ya que Jake Cronenworth había llegado a la segunda almohadilla con un doblete y la sexta carrera del compromiso entró de 'caballito', pues Manny Machado recibió una base por bola con las bases llenas.

Ramón Laureano fue el artífice del cuarto cuadrangular del día para San Diego, al comenzar la sexta entrada, y la carrera restante entró por un wild pitch de Antonio Senzatela, mientras Jackson Merrill estaba en la tercera almohadilla.

Los San Diego Padres se acercan de manera peligrosa al liderato de la División Oeste de la Liga Nacional, pues solo tienen un juego de diferencia ante Los Angeles Dodgers. Con las series entre ambos equipos agotadas y un amplio dominio por parte de Los Ángeles, es crucial para los Padres el seguir acumulando triunfos y superar a los Dodgers en porcentaje de ganados y perdidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui