Se encienden las alertas en el Fenerbahçe; Edson Álvarez podría quedar fuera por grave lesión

Ciudad de México.- Tal parece que las cosas para Edson Álvarez van empeorando con el pasar de los días, pues hace un par de semanas firmó con el Fenerbahçe, el cual se quedó sin oportunidad de disputar la Champions League y despidieron al entrenador que pidió su fichaje y, por si fuese poco, parece haberse resentido de una lesión muscular que lo tuvo alejado de las canchas por muchos meses, mientras disputaba el encuentro entre la Selección Mexicana y Japón.

El dilema para el 'Machín' comenzó desde inicios de agosto; previo al arranque de la temporada 2025-2026 de la Premier League, se supo que el West Ham United estaba buscando su salida del equipo, pues consideraban que ya no se adaptaba al estilo de juego que tenía el equipo; luego de un par de semanas llenas de incertidumbre, se informó que Álvarez era pretendido por el Fenerbahçe, pues su entrenador, José Mourinho, lo había pedido y terminó llegando a Turquía.

Una vez arribado al futbol otomano, el club se encontraba disputando la última parte de los playoffs clasificatorios para la Champions League 2026, pero el equipo terminó cayendo en el último encuentro y se quedaron fuera de las competencias intercontinentales; debido a este fracaso, la directiva del Fenerbahçe anunció el despido de 'The Special One', pues no cumplió con los objetivos establecidos y Mourinho se fue del club sin poder debutar a Álvarez.

Edson fue convocado por Javier Aguirre para el par de encuentros amistosos de la Selección Mexicana en suelo estadounidense; formó parte del cuadro titular contra Japón, pero tuvo que abandonar el encuentro por una lesión muscular. En justo la media hora de juego, el 'Machín' cayó al campo por un dolor en la parte posterior del muslo y, aunque los médicos ingresaron a revisarlo, se determinó que no podía continuar en cancha.

Posterior al fin del encuentro, se le cuestionó al 'Vasco' Aguirre sobre la evolución del futbolista, a lo que comentó que podría tratarse de una lesión menor, pero serán necesarias pruebas más a fondo para evaluar el daño real. "Mira, no tengo, la verdad no sé, sus sensaciones van de menos a más, es decir, se sentía peor de lo que se siente ahora. Hay que esperar qué dicen los doctores y el servicio médico, básicamente".

Javier Aguirre se mostró preocupado por el estado de salud de Edson Álvarez

Fuente: Tribuna del Yaqui