Selección Mexicana vs Corea del Sur; dónde ver EN VIVO el encuentro amistoso del 'Tricolor'

Ciudad de México.- La Selección Mexicana continuará su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 y, al ser uno de los países anfitriones, no tendrá que disputar las clasificatorias de la Concacaf, por lo que los directivos de la Federación Mexicana de Futbol han pactado una serie de encuentros amistosos para no perder el ritmo y comenzar a establecer un grupo titular y así, sentar los precedentes para los futbolistas que representarán a México en la justa mundialista.

La preparación comenzó ante Japón, en un encuentro amistoso jugado en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos; la Selección Mexicana sufrió para obtener un empate a cero goles y, en gran parte del encuentro, se vieron superados por los nipones, que estuvieron más cerca de marcar gol que los aztecas. Lo destacado para el 'Tricolor' fue la actuación sólida de la defensa, además del arquero Luis Ángel Malagón, el cual se convirtió en el héroe del encuentro al evitar al menos tres oportunidades claras de gol.

El siguiente escalón en la preparación para los dirigidos por Javier Aguirre será contra otro equipo asiático, aunque en apariencia de menor nivel; la Selección Mexicana se enfrentará a Corea del Sur en su segundo encuentro amistoso en la fecha FIFA de septiembre y último programado hasta ahora, en Estados Unidos, por lo que resta del 2025.

La Selección Nacional se ha enfrentado en 14 ocasiones a Corea del Sur, dominando sus encuentros directos, pues los seleccionados aztecas han vencido en ocho ocasiones a los coreanos, por cuatro derrotas y dos empates. La última ocasión que estas dos selecciones se enfrentaron fue durante un encuentro amistoso en el 2020, donde México venció con marcador de 3-2 a Corea del Sur; de igual manera, ambas selecciones se han enfrentado en Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y Copa Confederaciones.

Horarios del partido amistoso de la Selección Mexicana vs Japón

Estadio: Snapdragon Stadium, Nashville, Estados Unidos

Fecha: Martes, 9 de septiembre

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/ Canal 5/ TUDN

Fuente: Tribuna del Yaqui