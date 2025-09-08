Carlos Alcaraz gana el US Open, DC United vence al América y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, la información en el mundo deportivo siempre se encuentra en movimiento y sobre todo los fines de semana, cuando hay más actividad en las diversas disciplinas. Si deseas arrancar este lunes 8 de septiembre con la mejor información sobre los deportes, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes, que te ofrece lo más relevante de la agenda deportiva.
Sigue avanzando Eslovenia en la Eurobasket
Con 42 puntos de Luka Doncic, Eslovenia venció sin problemas a Italia en los octavos de final de la Eurobasket. Ahora la selección se enfrentará a Alemania en los cuartos de final.
America cayó ante el DC United
¡Ni el regreso de Henry Martín los ayudó! Previo al clásico del futbol mexicano entre Chivas y Águilas, el DC United de la MLS venció al América 3-1 en un juego amistoso.
Carlos Alcaraz ganó el US Open
Este domingo el tenista español, Carlos Alcaraz, conquistó el US Open y consiguió su sexto Grand Slam luego de vencer a Jannik Sinner; con ello, consiguió subir al número 1 del ranking, ampliando su distancia en la carrera con Sinner.
