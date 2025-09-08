'Chicharito' Hernández reaparece en redes con nuevo video; usuarios lo tunden con burlas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que a un histórico delantero en el futbol mexicano le interesa más el estar vigente en las redes sociales que su carrera dentro del deporte profesional; Javier 'Chicharito' Hernández reapareció en su cuenta de Instagram con un nuevo video con sus polémicos comentarios que lo han caracterizado en los últimos meses.

Hernández Balcazar, de 37 años, ha estado en el ojo del huracán desde el 17 de julio, cuando comenzó a publicar en sus redes sociales opiniones polémicas y cuestionables sobre temas sociales, lo que desató la ira de miles de usuarios, aunque algunos otros confesaron estar de acuerdo con lo relatado por el 'Chicharito'; de igual manera, los comentarios efectuados por Javier lo hicieron acreedor del repudio de políticos, periodistas deportivos y entrenadores que habían compartido vestidor con él.

Fiel al estilo que ha usado en el último par de meses, Javier Hernández publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram, en el cual se le observa solo, recargado en una señal de tráfico mientras suelta una de sus ya típicas frases. "Entonces, pensaste que un futbolista no puede hablar de la vida, pero aquí me tienes incomodando con opiniones; interesante".

El video se acompaña con una descripción en la cual el futbolista habla sobre las responsabilidades y cómo el dinero actúa en las personas. "El dinero no cambia a nadie, solo amplifica lo que ya es. La mayoría quiere libertad, pero le aterra la responsabilidad". La publicación cuenta con más de 3 mil 600 comentarios y, a diferencia de sus primeras polémicas publicaciones, cada vez más usuarios se burlan de él por su bajo rendimiento en las canchas.

Usuarios critican el nivel mostrado por Chicharito Hernández

Su regreso no fue el esperado.

Luego de pasar meses inactivo, Javier 'Chicharito' Hernández volvió a las canchas en el encuentro de la jornada 7, cuando las Chivas del Guadalajara recibieron al Cruz Azul, pero las cosas no le resultaron nada bien al tapatío; en su ingreso de cambio al minuto 70, gran parte de los asistentes que se dieron cita en el Estadio Akron abuchearon a Hernández, después de haber cumplido una sanción y permanecer lesionado desde el inicio del torneo.

