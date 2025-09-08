Edson Álvarez descartado del México vs Corea del Sur; salió lesionado del amistoso con Japón

Comparta este artículo

Nashville, Estados Unidos.- Pese a que todo apuntaba que no se trataba de una lesión grave, el entrenador de la Selección Mexicana informó que no contará con el capitán del equipo; el 'Vasco' Aguirre señaló que Edson Álvarez no estará disponible para el encuentro contra Corea del Sur, luego de que saliera lesionado en el arranque del encuentro amistoso contra Japón el pasado fin de semana.

La Selección Mexicana pactó una serie de encuentros amistosos, lo que marca el arranque de su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026; el primer partido lo enfrentaba a la Selección de Japón, en su primer compromiso desde que se ganó la Copa de Oro 2025. Apenas en el minuto 30 del primer tiempo, el capitán del 'Tricolor', Edson Álvarez, se tiró en el césped y, tras una rápida revisión por parte de los médicos, se determinó que no podía continuar en la cancha.

En la conferencia previa al segundo compromiso de la fecha FIFA de septiembre, Javier Aguirre confirmó las malas noticias para el capitán del conjunto azteca; según declaró el 'Vasco', aún no se cuenta con los resultados de las pruebas médicas, pero Álvarez no está en condiciones de jugar. "Todavía no tengo los resultados; ellos sabrán cuándo hacerlo público sobre la magnitud de la lesión. Edson está descartado, eso es algo concreto", señaló el mandamás de la selección.

El futbolista mexicano se encuentra en un momento complicado en su carrera; a inicios de la Premier League, se supo que no entraba en los planes del West Ham United y que estaban buscando un nuevo equipo para el 'Machín'; luego de unas semanas de incertidumbre, se confirmó la llegada de Edson al Fenerbahçe de Turquía y estaría al mando de José Mourinho, pero 'The Special One' fue despedido sin haber debutado al mexicano por haber quedado fuera de la Champions League.

Edson Álvarez ha estado batallando con las lesiones musculares en los últimos años de su carrera; a mediados del 2024, mientras disputaba un encuentro de la Copa América con la Selección Mexicana, el 'Machín' sufrió un desgarro en el fémur, por lo que estuvo fuera de las canchas por más de dos meses.

Durante el 2025, el canterano de las Águilas del América ha estado alejado de las canchas en dos periodos; en febrero, una lesión desconocida lo tuvo fuera por 9 días y el 18 de abril, se informó que un tirón de la espalda lo tendría fuera del West Ham por tres semanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui