El 'Príncipe Maya', Canek, tendrá gira de despedida por Sonora: Estará acompañado de su dinastía

Ciudad Obregón, Sonora.- Sonora verá el adiós de una de las leyendas más importantes que ha tenido México en toda su historia en la lucha libre; se trata del gran Canek, quien tendrá su emotiva gira de despedida en el estado.

El 'Príncipe Maya' se presentará junto con su dinastía este 19 de septiembre en el gimnasio Nuevos Valores, de Ciudad Obregón, y el 20 del mismo mes, en la Explanada del Gimnasio Municipal, de Guaymas, dos plazas que recientemente han tenido un repunte significativo en este deporte.

Con casi dos décadas de trayectoria, uno de los cinco mejores luchadores de todos los tiempos, según portales especializados en el pancracio, decidirá ponerle fin a su memorable trayectoria y la entidad es una de las tierras que despedirá al gladiador que ha pisado las mejores empresas del mundo.

Canek se presentará en Obregón

Choque de dinastías

En Cajeme se espera una gran fiesta luchística, pues el choque estelar lo protagonizarán Canek junto con Canek Jr. e Hijo de Canek, para medirse ante la leyenda sonorense, Willy Cortez, Willy Cortez Jr. y el 'Maestro' Blue Star. Con estos nombres confirmados, el aficionado del pancracio podrá disfrutar de un auténtico choque de dinastías. Por otra parte, destacados luchadores de la región como Genha, Tigre de Bengala, Jade, Príncipe Azgard, Rey Sombra, entre otros, también verán actividad en este importante evento.

Lo mejor de lo mejor

Canek ha trabajado para la Universal Wrestling Association, el Consejo Mundial de Lucha Libre, Triple A, International Wrestling Revolution Group, entre otras empresas, pero es mayormente recordado por ser de los pocos luchadores mexicanos que ha medido fuerzas ante verdaderas estrellas del wrestling.

Uno de sus momentos más gloriosos fue cuando en 1980 el 'Príncipe Maya' cargó y levantó a uno de los luchadores de mayor tonelaje de la historia: André el Gigante. Este movimiento catapultó al mexicano a la fama internacional y se convirtió en un inmortal.

Por otra parte, igualmente, Canek fue el responsable de darle la bienvenida a Hulk Hogan en 1984 en el Toreo de Cuatro Caminos, en un duelo de campeón contra campeón. Al igual que con André, el gladiador tricolor pudo levantar al monarca de la WWF ante una eufórica en la arena.

Fuente: Tribuna del Yaqui