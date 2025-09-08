F1; se cierra la lucha en el Campeonato de Pilotos a falta de 8 Grandes Premios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada día nos acercamos más al final de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y, conforme avanzan los Grandes Premios, la lucha por el Campeonato de Pilotos se va cerrando; Oscar Piastri sigue liderando la clasificación de pilotos, seguido por Lando Norris, que se separa por menos de 30 unidades y, en tercer lugar, se encuentra Max Verstappen, que con la reciente victoria en Italia demuestra que sigue aspirando por su quinto campeonato consecutivo.

El piloto con más victorias durante los 16 grandes premios que se han celebrado hasta ahora es el australiano Oscar Piastri; inició su racha ganadora en la segunda ronda del campeonato, cuando se corrió el GP de China, y su victoria más reciente fue el 31 de agosto, durante el GP de los Países Bajos, mientras que su coequipero ha ganado cinco carreras y su última victoria fue en Hungría. Max Verstappen acumula apenas tres triunfos y George Russell de Mercedes logró ganar una carrera, siendo los únicos cuatro pilotos en lograr una victoria durante esta temporada.

El Campeonato de Pilotos lo lidera Oscar Piastri, el cual se perfila como amplio favorito para llevarse su primer título en apenas su tercer año en la Fórmula 1; el australiano acumula 324 puntos y supera con solo 31 unidades a su compañero de McLaren, Lando Norris. El tercer lugar en el campeonato es para Max Verstappen, que con su reciente victoria logró recortar la diferencia y tiene 230 puntos; George Russell marcha en tercera posición y el top 5 lo cierra el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, que ha conseguido 163 puntos sin haber conseguido una victoria.

La escudería de McLaren encabeza el Campeonato Mundial de Constructores con un amplio margen, ya que los de Woking han ganado 617 puntos; el equipo inglés es el actual campeón y buscará ligar títulos por primera ocasión desde la época de 1991, cuando lograron el tetracampeonato de la mano de Ayrton Senna. Ferrari marcha en el segundo escalón con solo 280 puntos y, aunque matemáticamente aún tienen posibilidades, es complicado que puedan remontar.

Así marcha el Campeonato Mundial de Constructores luego de 16 GP

El siguiente compromiso dentro del calendario de la F1 será el 21 de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán; el circuito callejero de Bakú se caracteriza por su amplia velocidad y, con el reciente triunfo de Verstappen en Monza, podría ligar victorias por primera ocasión desde 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui