¡Insólito! Suspenden a jugador del Athletic por dopaje; dio positivo por una crema anticalvicie

Ciudad de México.- Un caso insólito de dopaje se dio en el futbol europeo, ya que un atleta que milita con el Athletic Club de LaLiga en España dio positivo a una prueba de dopaje, por lo que fue acreedor de una suspensión de 10 meses; lo curioso proviene de la explicación dada por el equipo, ya que, según las investigaciones, el culpable del positivo en el control de dopaje fue un medicamento que se usa para tratar la calvicie prematura.

El Athletic Club se enfrentó al Manchester United en la Europa League a mediados del mes de mayo; posterior al compromiso y como se acostumbra en los encuentros regidos por la UEFA, varios jugadores fueron llamados al centro de control establecido por la Comisión Antidopaje; entre ellos, se incluye a Yeray Álvarez, defensa central del club de Bilbao.

Los primeros resultados se compartieron el 2 de junio y, desde ese día, se informó que el jugador estaría separado del equipo de manera provisional, mientras se analizaban las muestras en los laboratorios más especializados del mundo; la UEFA comprobó que el resultado no se trataba de un falso positivo, por lo que se anunció la fuerte sanción para el futbolista español; el defensa central del Athletic Club estará suspendido por un lapso de 10 meses.

El club emitió un comunicado en el cual se detallan los pormenores de la sanción aplicada por la UEFA; según el documento publicado en las redes del equipo, la confederación europea aceptó que el jugador no tuvo una intención en consumir la sustancia para mejorar el rendimiento, ya que el medicamento responsable en arrojar el positivo es una crema que se usa en el tratamiento para combatir la calvicie.

El organismo federativo recuerda que, conforme a la normativa vigente, el deportista es responsable de sus actos y, en consecuencia, debía haber confirmado si el medicamento estaba permitido antes de haberlo consumido".

De igual manera, el equipo confirmó que la sanción de 10 meses es efectiva a partir del 2 de junio, cuando se informó el resultado de la prueba preliminar, y que podrá volver a las canchas hasta el inicio de abril del 2026, justo para disputar las últimas cuatro jornadas de LaLiga.

Fuente: Tribuna del Yaqui