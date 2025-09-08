La racha de Ripken Jr. sigue maravillando, incluso tres décadas después de alcanzarla

Comparta este artículo

Baltimore, Estados Unidos.- El sábado pasado, los Baltimore Orioles celebraron el 30 aniversario del día en el que Cal Ripken Jr. rompió el récord de dos mil 130 juegos consecutivos de Lou Gehrig, una racha que, conforme pasan los años, se vuelve aún más absurda ahora.

La hazaña del inmortal jugador comenzó en 1982 y terminó en 1998, lo que significa que Ripken jugó todos los partidos durante 15 temporadas consecutivas de 1983 a 1997. Trasladándose rápido hasta 2025, sólo ocho jugadores en todo el beisbol han participado en cada uno de los juegos de su equipo: Brent Rooker, Pete Alonso, Ozzie Albies, Kyle Schwarber, Matt Olson, Elly De La Cruz, Manny Machado y Rafael Devers. Y la temporada aún no ha terminado.

En la campaña anterior, solo cuatro jugadores aparecieron en los 162 juegos de sus equipos, incluidos Alonso y Olson. La racha activa más larga pertenece a Olson, quien no se ha perdido un juego desde 2021. Tendría que seguir hasta 2037, cuando tendrá 43 años, para alcanzar la marca de Ripken de dos mil 632 encuentros.

Por otra parte, Ripken no disputó todos esos juegos de manera consecutiva. Simplemente jugó todos los partidos de una temporada, luego tuvo el invierno libre antes de regresar para hacerlo todo de nuevo. Si bien es raro que alguien dispute 162 juegos en una temporada, todavía sucede.

De 1982 a 1998, un jugador llegó a 162 juegos en una temporada 66 veces. Eso es un promedio de 4.4 jugadores que lo hacen por año, si no se cuentan las temporadas de 1994 y 1995 que se acortaron debido a una huelga. De 2021 a 2024, sucedió 12 veces, 3.0 por temporada. Tal vez la marca de Ripken no se duplique, pero Olson está actualmente en 763. Llegar a mil sería un objetivo razonable.

Cuando Ripken rompió el récord de Lou Gehrig de dos mil 130 juegos consecutivos en 1995, Baltimore era un equipo talentoso en medio de una temporada decepcionante. Pero comenzando con el juego que empató el récord, los Orioles terminaron con una racha de 16-8 ese año y luego llegaron a la postemporada en 1996 y 1997.

