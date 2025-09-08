Lesión impide brillar al doble campeón mundial Oscar Valdez frente a toda su gente en Nogales

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Fue el pasado sábado 6 de septiembre cuando Oscar Valdez hizo historia al pelear por primera vez de manera profesional en su natal Nogales, Sonora, y aunque se llevó la victoria, el desempeño del dos veces campeón mundial no fue el esperado.

A dos días de haber salido con la mano en alto ante Ricky Medina, el equipo del pugilista sonorense publicó un comunicado donde se informa que dos semanas previas a la pelea, Valdez Fierro sufrió una lesión en el hombro izquierdo que requería atención médica, pero su deseo por regresar al cuadrilátero y ante su gente lo hizo no cancelar el evento.

Oscar Valdez fue sometido a una resonancia magnética

Estará fuera

Este lunes 8 de septiembre, el dos veces olímpico fue sometido a una resonancia magnética de hombro izquierdo, y el diagnóstico del estudio arrojó una ruptura parcial del tendón subescapular y tenosinovitis de la porción larga del bíceps, por lo que será sometido a tratamiento especializado con el doctor Luis Lamadrid.

Según el comunicado, Valdez comentó que después del primer round se resintió del hombro; sin embargo, la preparación que tuvo con Manuel Robles y el impulso de pelear en casa le dio fuerza para continuar y entregar lo mejor de él los diez rounds y salir con la mano en alto, a pesar de tener una grave lesión.

Ahora, el nacido en Nogales, Sonora, se enfocará en su recuperación para estar en los próximos meses de regreso y cumplir trazando su objetivo primordial, que es convertirse en tres veces campeón del mundo. En redes sociales se han publicado imágenes que muestran al guerrero mexicano sometiéndose a estudios y siendo valorado por el doctor Luis Lamadrid.

"Fue un honor representar a mi ciudad de Nogales. Gracias a toda la gente que asistió a verme esta noche. El sueño mío es llegar a ser campeón mundial; prometo que voy a regresar más fuerte. Gracias por su apoyo al Team Valdez y puro Nogales", escribió Oscar Valdez, una vez que se llevó la victoria por decisión unánime frente a un valiente Ricky Medina.

Fuente: Tribuna del Yaqui