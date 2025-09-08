Los Giants dan espaldarazo a Russell Wilson para ser el titular en la Semana 2

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- A pesar de un rendimiento que rozó lo mediocre, Russell Wilson iniciará como mariscal de campo para los New York Giants en su segundo partido de la temporada el domingo en Dallas, dijo el entrenador Brian Daboll.

Daboll hizo el anuncio en una videollamada con reporteros el lunes, menos de 24 horas después de no comprometerse a que el jugador de 36 años vuelva a recibir el visto bueno. "Tengo confianza en Russ, y estamos haciendo todo lo posible cada semana para desarrollar a Jaxson Dart", dijo.

Daboll le dio respaldo total a su quarterback

Wilson completó apenas 17 de 37 pases para 168 yardas en una derrota por 21-6 ante los Washington Commanders. Los Giants no anotaron un touchdown en la Semana 1 por tercer año consecutivo.

Diría que tomó buenas decisiones", dijo Daboll. "Los enfrentamientos uno contra uno: a veces es un lanzamiento, a veces es una recepción disputada. Es un (esfuerzo) colectivo. No es solo Russ. Es toda la ofensiva, todos. Comienza conmigo, entrenadores, jugadores. Tenemos que hacer un mejor trabajo colectivamente".

Seleccionado en la primera ronda, se espera que Dart sea el futuro en la posición, y en el juego del domingo se vistió como el suplente de Wilson por delante de Jameis Winston, pero aún está esperando hacer su debut en la NFL.

Wilson y los Giants sufrieron una derrota

Por su parte, el receptor abierto Darius Slayton dijo que él y sus compañeros de equipo tienen plena confianza en Wilson y no están de acuerdo con el ruido externo que pide que Dart juegue.

"Eso es lo natural en estos días en el deporte del futbol americano, lo cual es desafortunado en todos los niveles, incluso a nivel universitario, el nivel profesional, es que todos quieren algo nuevo, tan pronto como piensan que las cosas no van bien", dijo Slayton.

"Esta liga es difícil, y ves a los jugadores ser masticados y escupidos todo el tiempo por esta liga, que es algo que nunca querría que le sucediera... (Wilson) va a jugar buen futbol, vamos a jugar buen futbol como ofensiva y cuando llegue el momento de Jaxson, llegará".

Fuente: Tribuna del Yaqui