Los Phillies sufren la baja de uno de sus estelares jugadores para el cierre de campaña

Filadelfia, Estados Unidos.- Los Philadelphia Phillies deberán sortear las últimas semanas de la campaña regular de MLB sin una de sus piezas angulares, después de anunciarse que el campocorto estrella, Trea Turner, está fuera por una distensión en el tendón de la corva derecha que podría dejarlo fuera hasta la postemporada.

Así lo dio a conocer el manager Rob Thomson antes del juego del lunes contra los New York Mets, quien dijo que los resultados de la resonancia magnética practicada a su jugador fueron "mejores de lo esperado" y que la lesión de Turner no fue tan grave como la distensión en el tendón de la corva izquierda que lo dejó fuera durante seis semanas la temporada pasada.

El campocorto estará varios juegos fuera de acción

Turner abandonó el encuentro en la derrota del domingo por 5-4 ante los Marlins de Miami en la séptima entrada debido a la lesión. Turner conectó un jonrón solitario en el sexto para reducir el déficit de Filadelfia a 4-2. Cuando llegó su turno nuevamente en el séptimo, Turner conectó un rodado y se embasó en un error de lanzamiento del campocorto de Miami, Otto López.

"Me estaba agarrando. No se sintió bien", dijo Turner el domingo. "Sentí que si hubiera podido seguir adelante, lo habría hecho". El jugador de 32 años lidera la Liga Nacional tanto en promedio de bateo (.305) como en hits (179) esta temporada.

Sin la presencia de Turner en la parte superior de la alineación contra los Mets, el dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Bryce Harper, estará jugando como primer bate por primera vez desde 2022. Los Phillies también dijeron que se espera que el tercera base All-Star 2024, Alec Bohm, se pierda 10 días por una lesión en el hombro izquierdo.

Turner espera regresar pronto a la actividad

"Ha estado rechinando con este hombro izquierdo por un tiempo, luchando contra él. Probablemente han pasado 10 días", dijo Thomson. "Podía sentirlo de vez en cuando en un swing. Ayer lo sintió en cada swing, así que decidimos cerrar esto".

Para llenar los lugares de Turner y Bohm en su roster, los Phillies llamaron al jugador de cuadro y jardinero Otto Kemp y al también infielder Donovan Walton de Triple-A Lehigh Valley. Kemp estará iniciando en la tercera base contra los Mets.

