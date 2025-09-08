MLB: Con precisión y poder, Aroldis Chapman sigue dominando a los 37 años

Comparta este artículo

Boston, Estados Unidos.- A lo largo de sus 16 campañas en MLB, Aroldis Chapman se ha construido una reputación como lanzador de poder, capaz de alcanzar rutinariamente las 100 millas por hora en el radar.

Pero a medida que el cerrador de los Boston Red Sox ha envejecido, el jugador de 37 años ha agregado astucia a ese poder, desconcertando a los bateadores al ubicar sliders y splitters que los dejan tambaleándose.

Esta combinación lo llevó a conseguir una rara entrada de cuatro ponches contra los Arizona Diamondbacks y también una de las carreras más dominantes de un relevista en la historia del beisbol.

Esto es especial", dijo el manager de Boston, Alex Cora, quien obtuvo la victoria número 600 de su carrera cuando su equipo se impuso el domingo por 7-4 sobre los Diamondbacks. "Hacerlo a esta edad y donde estamos como industria, en cuanto a los bateadores y los ajustes que hacen, es irreal".

Apodado el 'Misil cubano', Chapman inició su carrera en MLB con Cincinnati, haciendo estallar los ojos y los guantes con una bola rápida que alcanzó un máximo de 105.8 mph durante su temporada de novato en 2010, todavía el lanzamiento más rápido desde que comenzó el seguimiento de lanzamientos en 2008. Continuó lanzando pelotas de beisbol a velocidades de autos de carreras, registrando ocho de los nueve lanzamientos más rápidos desde el seguimiento, incluida 105.1 millas por hora la temporada pasada.

Chapman luce como los buenos vinos

Puede que Champan esté mejor que nunca en su primera temporada en Boston, obteniendo su octava aparición en el Juego de Estrellas y un contrato de un año y 13.3 millones de dólares para 2026 firmado apenas la semana pasada.

Y Chapman ha sido imbatible desde mediados de julio, como descubrieron los Diamondbacks el domingo. Liderando 7-4 después de un rally tardío, Cora envió a Chapman para cerrarlo y lo hizo con broche de oro, uniéndose a la compañía de élite al ponchar a cuatro en la novena entrada para su salvamento 29.

El cubano es el cerrojo de lujo de los Red Sox

Ildemaro Vargas de Arizona llegó a primera después de poncharse en un lanzamiento descontrolado; luego Champan cerró ponchando a Jordan Lawler para convertirse en el segundo lanzador con cuatro ponches en una entrada esta temporada, con Steven Matz de St. Louis en junio.

"Es algo que sucedió", dijo Chapman a través de un intérprete. "Mi mentalidad es ir a sacar tres outs e ir por un ponche". Chapman ciertamente ha estado sacando outs y logrando mucho más.

Ubicando sus lanzamientos fuera de velocidad con la bola rápida de más de 100 millas por hora, Chapman ha pasado 17 apariciones consecutivas, que abarcan 14 y dos tercios de entradas, sin permitir un hit, desde el 26 de julio. Es la tercera racha más larga desde 1901, solo detrás de los 20 consecutivos de Randy Choate de Florida en 2011 y 18 consecutivos de Tim Byrdak de los Mets de Nueva York en 2012.

Incluso, Chapman solo ha permitido una carrera limpia en sus últimos 37 juegos, un jonrón solitario de J.T. Realmuto de Filadelfia el 23 de julio, y retiró a 21 bateadores consecutivos antes de que Vargas se embasara en el lanzamiento descontrolado el domingo. Ha permitido seis carreras limpias en toda la temporada y bajó su efectividad a 0.98 con la actuación del domingo.

"Es tan desagradable y le muestra a la gente que todavía puede hacer muchas cosas grandiosas", dijo el abridor de Boston, Brayan Bello, a través de un intérprete. Chapman lo ha demostrado durante toda la temporada, dejando a los bateadores agitados a su paso con precisión para acompañar ese poder.

Fuente: Tribuna del Yaqui