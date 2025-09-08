MLS suspende a Luis Suárez luego de su agresión en la final de la Leagues Cup 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de tan lamentable pelea que se suscitó en la final de la Leagues Cup entre el Seattle Sounders y el Inter de Miami, las consecuencias para los protagonistas siguen llegando; la MLS anunció una sanción para el delantero uruguayo, Luis Suárez, luego de que el jugador de 'Las Garzas' escupiera en el rostro a un auxiliar de Seattle, así como jalonear a un jugador de la escuadra rival.

La final de la Leagues Cup 2025 pintaba ser el juego más cerrado en todo el torneo, pues enfrentaba a dos de los equipos más constantes en la MLS, pero fue todo lo contrario; el equipo de Seattle dominó de manera amplia el encuentro, el cual finalizó con marcador de tres goles contra cero. Una vez llegó el silbatazo final, los jugadores de ambas escuadras protagonizaron una riña en el centro del campo que se extendió por varios minutos.

Entre tantos empujones, fueron dos las imágenes que se viralizaron en redes sociales. Primero, mientras el delantero mexicano, Obed Vargas, se disponía a celebrar con sus compañeros, fue interceptado por Suárez, el cual lo empujó y tomó por su playera para que después llegara Sergio Busquets y le diera un golpe en el rostro. El otro incidente que le dio la vuelta al mundo fue cuando el uruguayo escupió en el rostro a un auxiliar de los Sounders.

Unos días después del encuentro, el comité organizador notificó a los medios deportivos la suspensión para varios de los inmiscuidos; la sanción más grave fue para Luis Suárez, el cual fue castigado con seis encuentros, por lo que se perderá, al menos, la edición 2026; junto con él, fueron suspendidos otros dos jugadores del Inter y personal asistente de Seattle.

Al momento del anuncio y al ser organizada por el mismo grupo de empresarios, la MLS notificó que analizarían las acciones en cancha y podrían tomar acciones en contra de los jugadores para la liga profesional de Estados Unidos. La mañana del 8 de septiembre, la Major League Soccer anunció que el delantero del Inter de Miami será acreedor de una suspensión de tres encuentros y regresará a las canchas hasta el 27 de septiembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui