Naranjeros comienza con sus trabajos de pretemporada: Ya sudan la franela algunas de sus figuras

Hermosillo, Sonora.- El estreno de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) se encuentra a la vuelta de la esquina, por eso, a poco más de un mes para que se cante "play ball", algunos de los equipos comenzaron con sus trabajos de pretemporada, como es el caso de los Naranjeros de Hermosillo.

El conjunto de la capital de Sonora arrancó su campamento en el Estadio Fernando Valenzuela, donde un total de 33 elementos reportaron a esta primera práctica comandada por el manager Juan Gabriel Castro, quien vivirá su tercera etapa al frente de los 17 veces campeones.

Sergio Burruel, Andrés Sosa, Alex Robles, Axel Nieblas, Francisco Lugo, Ozzie Méndez, Aníbal Cervantes y Jorge Rodríguez fueron algunos de los nombres que sobresalieron en el campo. A su vez, el líder en salvamentos de la LAMP, Isidro Márquez, igualmente estuvo presente como coach de bullpen junto a Elmer Dessens.

Previo al inicio de los trabajos físicos, se llevó a cabo una charla de bienvenida por parte de la directiva y cuerpo técnico del equipo a los jugadores. Posteriormente, se realizaron ejercicios en el terreno de juego y, para culminar con la apertura de actividad, realizaron una práctica de bateo en los tres grupos que se conformaron hoy con el total de jugadores.

Cabe destacar que este martes 9 de septiembre continuará la pretemporada de los Naranjeros de Hermosillo por la mañana, iniciando las prácticas alrededor de las 9:30 horas, nuevamente en el estadio Fernando Valenzuela.

Presentan otro de sus uniformes

Este mismo lunes 8 de septiembre, la directiva del equipo más ganador de la Liga Arco Mexicana del Pacífico igualmente presentó en redes sociales otro de los uniformes que utilizarán para la temporada entrante del beisbol invernal.

La nueva franela es una pieza clásica, denominada 'JerseyOldSchool'; sobresale el color blanco en su totalidad, con delgadas líneas negras sobre toda la playera. Las letras de Naranjeros están en el pecho, además de que para esta ocasión las mangas de ese conjunto serán en color negro.

La nueva jersey ya se encuentra disponible para la venta en las diferentes tiendas del club. Este es el segundo uniforme que lanza el club de la capital de Sonora. El primero se dio a conocer hace un par de semanas, y es de color naranja en su totalidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui