"No lo dejo pasar": Max Verstappen revela su postura ante la polémica de McLaren

Monza, Italia.- Durante el Gran Premio de Italia, se dio un escenario polémico entre los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, luego de que desde el pitlane les enviaran la orden de intercambiar posiciones a unas pocas vueltas del final; en la conferencia de prensa y con ambos pilotos presentes, se le cuestionó a Max Verstappen, piloto de Red Bull y ganador de la carrera en el 'Templo de la Velocidad', sobre su opinión ante lo sucedido con el equipo inglés.

Max Verstappen partió desde la primera posición, luego de romper el récord de pista durante la sesión de Clasificación, con una vuelta que quedó escrita en la historia del automovilismo; el piloto austriaco tuvo un arranque complicado, pues casi se toca con Norris y se saltó la primera curva. Desde los boxes de Red Bull, le ordenaron ceder la posición para evitar una futura sanción, aunque un par de vueltas después, retomó el liderato.

Ante tan buena actuación de 'SuperMax', la escudería de Woking optó por ir a una estrategia de una sola parada, esperando una bandera amarilla o un safety car que los beneficiara y perdieran el menor tiempo posible en su detención; luego de que las vueltas avanzaran, McLaren decidió llamar a sus pilotos en la vuelta 46 y 47 de manera respectiva. Oscar Piastri realizó su parada en boxes sin contratiempos, pero en el turno de Norris, un mecánico tuvo problemas con su pistola neumática y ocasionó la pérdida de tiempo y un lugar en las posiciones para el inglés.

Luego de esto y a falta de unas vueltas para la bandera a cuadros, se le dio la orden a Piastri que cediera la segunda posición para su coequipero; cuando se le informó esto a Verstappen por medio de la radio, comentó con sarcasmo que era una orden absurda y, una vez finalizada la carrera, relató que era algo que puede ocurrir en cualquier carrera y no deberían tomar esas decisiones.

Luego, en la conferencia de prensa posterior a la premiación, Max afirmó que, en caso de que él hubiera recibido la orden, no la hubiese obedecido y lo tendría que pasar en condiciones de carrera. Verstappen ya tuvo un incidente similar cuando compartía equipo con Sergio 'Checo' Pérez; durante el GP de Brasil del 2022, se le pidió a Verstappen ayudar al mexicano, a lo cual hizo caso omiso, desatando la polémica en la Fórmula 1.

