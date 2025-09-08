"Que se denuncie": Claudia Sheinbaum da respaldo al América tras sanción del gobierno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El escándalo de la sanción aplicada a las Águilas del América por parte de la Alcaldía Benito Juárez sigue creciendo, pues ahora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio su postura y declaró que apoyará al club en caso de que emprendan acciones legales en contra de la presidencia de dicha alcaldía.

Fue para el encuentro de la jornada 7 del Apertura 2025, cuando el conjunto de Coapa recibiría a Pachuca, que se anunció que el Estadio Ciudad de los Deportes no sería abierto al público y el encuentro se tendría que celebrar a puerta cerrada. Aunque la directiva de las Águilas buscó revertir la sanción, la postura por parte de las autoridades de la zona permaneció firme, por lo que el encuentro de la Liga MX se tuvo que celebrar sin aficionados presentes.

A raíz de eso, se comenzó a especular que la sanción impuesta por Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, tenía de trasfondo rencillas personales y un caso de corrupción, más que una razón válida para la suspensión del inmueble; es por eso que se le cuestionó a la mandamás del país, Claudia Sheinbaum, sobre cuál era su lectura de lo acontecido, a lo cual la presidenta alentó al club afectado a que realizara la denuncia pertinente y se investigue qué fue lo que ocurrió.

Pues, sería bueno que se denunciara, ¿no? Si de veras hay un acto de corrupción o de intimidación, pues que se denuncie y que se investigue".

A pesar de que no se han hecho públicas las medidas establecidas por el club, varios medios han asegurado que las Águilas del América interpusieron un amparo contra las acciones realizadas por la Alcaldía Benito Juárez para poder disputar el Clásico Nacional contra las Chivas del Guadalajara en el Estadio Ciudad de los Deportes con público. También se supo que el alcalde de la zona está evaluando el emprender acciones legales contra los que lo han difamado.

¿Por qué fue sancionado el Estadio Ciudad de los Deportes?

La sanción aplicada a la casa provisional de las Águilas del América se originó luego de unas supuestas quejas realizadas por los vecinos aledaños al inmueble; la directiva del club cerró las avenidas que rodean el inmueble sin una supuesta autorización por las autoridades pertinentes y obstruyó el acceso cuando un residente de la zona tenía una emergencia médica, lo que detonó la medida aplicada al estadio.

Fuente: Tribuna del Yaqui