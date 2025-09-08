"Relájense": El duro mensaje de Aaron Rodgers a los escépticos que no creían en él

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- Durante los últimos seis meses, Mike Tomlin y los Steelers de Pittsburgh le dieron toda la libertad necesaria al veterano mariscal de campo Aaron Rodgers. Nunca le impusieron un ultimátum después de que visitó las instalaciones del equipo en marzo. No entraron en pánico cuando comenzaron las actividades organizadas del equipo en mayo y Rodgers todavía estaba en California reflexionando sobre sus opciones.

También le permitieron pasar el rato durante el minicampamento obligatorio en junio, unos días después de que acordó un contrato de un año. No lo obligaron a tomar una sola jugada en vivo durante la pretemporada, una cortesía que Tomlin no le había brindado a ningún mariscal de campo, ni siquiera a Ben Roethlisberger, durante sus primeros 18 años en el trabajo.

Una y otra vez, Tomlin dijo que no estaba preocupado. Que Rodgers estaría listo cuando los juegos comenzaran a contar. Que todo el retorcimiento de manos sobre Rodgers, que necesitaba tiempo para ponerse al día, era solo eso, retorcerse las manos.

Rodgers le dio la razón a Tomlin y a los Steelers

Durante cerca de tres horas el domingo, con su exequipo en la banda contraria, Rodgers pagó la paciencia de Pittsburgh con una actuación de cuatro touchdowns en una victoria por 34-32 en la apertura de la temporada sobre los New York Jets que ofreció pruebas de que todavía le queda vida en su brazo derecho de 41 años.

Ustedes me preguntaron la semana pasada, ¿por qué tenía confianza?", dijo Tomlin después. "Por eso tenía confianza. Eso es lo que he estado viendo en preparación, y lo aprecio, no solo sus esfuerzos, sino los esfuerzos del colectivo".

Tal vez, pero no fue el colectivo el que tuvo intereses tan personales el domingo en el MetLife Stadium. Era Rodgers, todavía dolido por haber sido despedido por el nuevo entrenador en jefe de Nueva York, Aaron Glenn, durante una reunión en la que Rodgers creía que no se le mostró el respeto que merecía.

"Probablemente había personas en la organización que pensaban que ya no podía jugar, así que fue bueno recordarles a esas personas que todavía puedo", dijo Rodgers tras el juego del domingo.

El pasador demostró que todavía le queda mucho en el tanque

Y en el proceso, Rodgers envió un mensaje familiar a los fanáticos de los Steelers escépticos sobre, bueno, todo desde que se unió al equipo en lo que de alguna manera se siente como un matrimonio de conveniencia. Ese mensaje fue: R-E-L-Á-J-E-N-S-E.

Si bien hay mucho en lo que trabajar a medida que la temporada comienza en serio, sobre todo jugar a ambos lados de la línea de golpeo, donde los Steelers fueron maltratados la mayor parte del día, también hay optimismo de que, por primera vez desde la carrera de 'Killer B' liderada por Roethlisberger y Antonio Brown a mediados de la década de 2010, Pittsburgh tiene una ofensiva que podría no ser un mero espectador. Incluso podría ser peligroso. Y, al parecer, vale la pena esperar.

Fuente: Tribuna del Yaqui