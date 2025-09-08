A ritmo de tambora: Equipos de Sinaloa inician con sus actividades de pretemporada en la LAMP

Comparta este artículo

Los Mochis, Sinaloa.- Este lunes 9 de septiembre, Naranjeros de Hermosillo, Cañeros de Los Mochis, Algodoneros de Guasave y Tomateros de Culiacán abrieron por primera vez la puerta de sus respectivos inmuebles para concentrar filas, previo al inicio de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

A falta de los Venados de Mazatlán, que tienen marcado comenzar campamento el 17 de septiembre, el resto de los clubes de Sinaloa iniciaron sus trabajos de pretemporada este mismo día, causando una gran expectativa en sus aficionados.

En el caso de Tomateros de Culiacán, iniciaron con la presencia de 36 peloteros, entre ellos sus refuerzos nacionales Luis Juárez, Francisco Haro y Fernando Villegas. En la práctica también estuvo presente el legendario manager Roberto Vizcarra, quien tendrá su segunda etapa con el club.

En la pasada temporada, llevó al conjunto de la capital de Sinaloa a la gran final, por lo que este año intentará no dejar dudas y buscar la corona del beisbol invernal. Este día 35 peloteros, de los cuales 22 son lanzadores y el resto bateadores, reportaron a este importante proceso de preparación.

Nación verde

A su vez, a las 8 de la mañana de este mismo día, se dio cita en el Chevron Park un grupo que estuvo conformado por casi 30 jugadores de Cañeros. El primer compromiso para el conjunto de Los Mochis es el Sinaloa Classic 2025, un cuadrangular en el que también participarán Tomateros de Culiacán, Algodoneros de Guasave y un selectivo de jugadores de los Estados Unidos.

Por lo que el manager Félix Fermín y su cuerpo técnico tendrán suficientes recursos y días para evaluar a los peloteros invitados que formen parte de las siguientes actividades de los de la 'Nación Verde', previo al arranque de campaña de la Liga Arco.

Concentrados

Mientras que el club que contó con más elementos sudando los colores fue los Algodoneros de Guasave, comandados por Ramón Orantes, quien en ausencia del manager José 'Cheo' Moreno se hizo cargo del club. Entre los jugadores que ya están en el equipo destacan Orlando Piña, Ángel Erro, Norman Elenes, Víctor Buelna, Alan López, Francisco Hernández, Sebastián Lizárraga, Jeff Ibarra, Miguel Peña, entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui