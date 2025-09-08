Rosario 'Pinocho' Sánchez y Jaime Arboleda quieren pelea de desempate en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La reapertura del Gimnasio Municipal 'Manuel Lira García', de Ciudad Obregón, no tuvo un mejor escenario que una auténtica guerra sin cuartel entre México y Panamá, en la que Rosario 'Pinocho' Sánchez y Jaime Arboleda protagonizaron un vibrante empate, el pasado sábado.

La pelea complació al público cajemense, quien constantemente se levantó de su asiento para aplaudir a los dos guerreros, que lo dieron todo arriba del ring. Tras una intensa batalla a 10 asaltos en la división de peso ligero, donde los dos pugilistas se fueron a la lona en el tercer asalto, las tarjetas de los jueces quedaron 97-95 a favor del panameño y 95-95 (2) para así sellar un empate mayoritario.

Van por un segundo capítulo

Una vez finalizada la contienda, Jaime Arboleda confesó para TRIBUNA que se queda con una sensación agridulce, pues siente que ganó la pelea, pero también se va contento de brindar una gran guerra en una de las mejores plazas boxísticas de México, como lo es Ciudad Obregón, por lo que le gustaría volver en un duelo de revancha.

"Hicimos un gran trabajo, nos entregamos arriba del ring, no estoy contento con la tarjeta de los jueces, pero bueno, no fue del todo malo, ya que dieron empate y eso quiere decir que hicimos un gran trabajo. Prometí que daría una guerra en Obregón, porque sé que aquí la gente sabe de boxeo. Me gustaría volver a Sonora y tener la pelea de desempate", declaró el panameño.

Mientras que el sinaloense, Rosario Sánchez, quien se lleva su primer empate en su carrera, dijo sentirse ganador del combate e igualmente argumentó que le gustaría tener otra batalla frente al panameño, ya que piensa que el resultado fue injusto, pues hizo lo suficiente para salir con la mano en alto.

"Yo siento que gané, conecté los mejores golpes, fue una pelea cerrada, reconozco a mi rival; dimos un gran espectáculo y estoy satisfecho con eso. Sí me gustaría tener una pelea otra vez contra Jaime Arboleda, es un gran rival, ya sea aquí o en otra parte, estamos dispuestos a volver a pelear", dijo el sinaloense.

Por otra parte, en una de las peleas más esperadas de esa misma noche, Danitza 'La Cobrita' Martínez superó por decisión unánime a la dos veces contendiente al título del mundo, Mirna 'La Diabla' Sánchez, en un encuentro que gustó a la afición y que pone a la sonorense con altas posibilidades de pelear por un cinturón importante en apenas su sexta pelea como profesional.

Fuente: Tribuna del Yaqui