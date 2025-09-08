¿Se queda varado? Lamine Yamal extravió su pasaporte en Turquía luego del encuentro con España

Comparta este artículo

Konya, Turquía.- El polémico delantero de la Selección Española y del Barcelona FC, Lamine Yamal, tuvo unos tensos momentos luego del partido de 'La Roja' contra la Selección de Turquía, ya que la joven estrella del futbol mundial extravió su pasaporte en las inmediaciones del Konya Büyüksehir Arena, luego del encuentro que dio arranque a la clasificación de la UEFA para el próximo Mundial 2026.

Según informaron los reporteros que asistieron al encuentro entre ambas selecciones, luego de que los representantes de España se retiraron del estadio, se vio a Yamal y parte del staff de España regresar en una furgoneta para buscar en los vestuarios el importante documento; de igual manera, se pudo ver al joven buscando en la zona de prensa y otras áreas dentro del inmueble. Alrededor de una hora después, el jugador y la parte del cuerpo técnico que lo acompañaba se retiraron del estadio sin haber encontrado el pasaporte.

Luego de llegar al hotel, la Real Federación Española de Futbol se puso en contacto con la embajada de España en Turquía, para que los ayudaran a solventar el inconveniente; un par de horas después, se supo que Lamine Yamal podría abandonar el país otomano gracias a un documento provisional, proporcionado por las autoridades locales y, una vez en España, tendría que realizar el proceso pertinente para reponer su pasaporte.

No fue la única polémica para Yamal el fin de semana.

A pesar de que el tema de su pasaporte solo quedó en una divertida anécdota, Yamal se volvió tendencia en redes sociales por su actitud contra los jugadores turcos en pleno encuentro de selecciones; el delantero de 18 años tuvo una actitud provocadora contra la selección de Turquía y, en un par de ocasiones, se le vio envuelto en discusiones y empujones. Esto le costó ser criticado por un gran número de aficionados en redes, los cuales comentaban la mala actitud deportiva del español.

A pesar de eso, la Selección de España arrancó con el pie derecho su camino a la Copa del Mundo 2026, ya que salieron avantes con un marcador holgado; los ibéricos vencieron a sus rivales con marcador de 6-0. Mikel Merino fue el jugador más destacado de la jornada, al despacharse con tres anotaciones, seguido por Pedri, que se fue con un doblete, y Ferran Torres fue el responsable del gol restante.

Fuente. Tribuna del Yaqui