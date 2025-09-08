Siguen las consecuencias; club de MLB vetó a Framber Valdéz por su accidente con César Salazar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el incidente que involucró a Framber Valdéz y al receptor mexicano, César Salazar, sigue haciendo eco dentro de las organizaciones de MLB; según informaron medios estadounidenses, un equipo de la gran carpa que había mostrado interés por firmar al lanzador dominicano decidió vetar al problemático pelotero, que estará disponible en la agencia libre a partir de noviembre del 2025.

El problema se originó en la serie que disputaron los Houston Astros y los New York Yankees; mientras Valdéz estaba lanzando la quinta entrada, los bateadores de la novena neoyorquina lograron llenar las almohadillas y Trent Grisham tomó el turno con las bases congestionadas. Apenas en el segundo lanzamiento contra Grisham, el abridor de los Astros tardó en aceptar la señal enviada por Salazar, a lo que el hermosillense comenzó a hacerle señas a Valdéz para que se bajara de la loma y reiniciaran la secuencia, pero este hizo caso omiso y el bateador de los Yankees conectó un grand slam.

En el turno posterior y visiblemente molesto, Framber realizó una polémica acción que le dio la vuelta a las redes; mientras Salazar esperaba una curva en la parte baja de la zona, el dominicano envió una recta que terminó impactando en la humanidad del receptor de los Astros ante la mirada atónita de Anthony Volpe.

Posterior al encuentro, se supo que Joe Espada, manager de Houston, llamó a ambos peloteros y aclararon las cosas en privado; de igual manera, algunos medios aseguraron que hubo una reunión en el clubhouse y que los 'peces gordos' del equipo reprendieron a Valdéz por sus acciones. Después, ante los medios, ambos inmiscuidos declararon que todo se debió a un error de comunicación y que no había problemas personales.

Con el fin de temporada encima y con ello, la llegada del mercado de Agencia Libre en MLB, Framber se posicionaba como uno de los peloteros más atractivos en el 'Mercado Estufa' de Grandes Ligas; diversos periodistas, cercanos a la oficina del comisionado de MLB, revelaron que al menos un equipo optó por desistir en sus ofertas para contratar al lanzador dominicano, pues su actitud va en contra de los estatutos de la liga.

Fuente: Tribuna del Yaqui