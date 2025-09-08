Slade Cecconi coquetea con el No-No en la paliza de los Guardians sobre los Royals

Comparta este artículo

Cleveland, Estados Unidos.- Por segunda ocasión en menos de tres días, un lanzador estuvo cerca de escribir su nombre en los libros de historia de la MLB; Slade Cecconi se quedó a un par de entradas de completar un juego sin hit ni carrera, pero fue la pieza clave para la victoria por paliza de los Guardians sobre los Royals con marcador de 10 carreras contra 2.

El derecho de 24 años lanzó siete entradas sin imparable hasta que se abrió la octava; a pesar de eso, lanzó una entrada más y salió del encuentro con solo 100 lanzamientos, otorgó tres bases por bola, con la misma cantidad de chocolates. El nacido en Oviedo, Florida, estuvo cerca de lanzar la primera joya de pitcheo con Cleveland, desde que Len Barker lanzó un juego perfecto el 15 de mayo de 1981, cuando portaban el extinto nombre de Indians.

Daniel Schneemann, Kyle Manzardo y Nolan Jones se repartieron gran parte de la ofensiva por parte de los locales, ya que cada uno impulsó dos carreras para la cuenta de Cleveland y, en su mayoría, cayeron en un rally mortal para Kansas City en el cierre del sexto episodio.

El sin hit lo rompió Michael Massey, con un sencillo en el arranque del octavo rollo, pero no prosperó el ataque gracias a la defensiva de los Guardians, pues con una doble matanza, retiraron en orden la entrada, mientras Cecconi se retiraba en medio de una gran ovación.

Ya ante los brazos relevistas, los Royals se quitaron la blanqueada en su última oportunidad dentro de la caja de bateo; Mike Yastrzemski comenzó la tanda con un sencillo, Tyler Tolbert fue alcanzado por un pelotazo y las bases se llenaron con el descontrol de Zak Kent, pues le otorgó una base por bola a Luke Maile. Ambas carreras fueron impulsadas por el novato Jac Caglianone con un sencillo al jardín derecho.

Cecconi es el segundo lanzador que se queda cerca de lograr el sin hit ni carrera en los últimos días; Yoshinobu Yamamoto se quedó a un strike de completar la hazaña en el juego entre Los Angeles Dodgers y los Baltimore Orioles. El japonés perdió la joya cuando en la novena baja y con dos hombres fuera, Jackson Holliday conectó un cuadrangular, lo que causó la salida del nipón y, a final del día, los Dodgers fueron dejados en el terreno.

Fuente: Tribuna del Yaqui