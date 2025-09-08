Técnico de Argentina habló sobre el retiro de Messi de la 'Albiceleste' previo al Mundial 2026

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego del último encuentro de Lionel Messi en Argentina defendiendo los colores de la 'Albiceleste', comenzó a crecer la incertidumbre sobre si el exdelantero del Barcelona y estrella del futbol internacional asistirá a la próxima Copa del Mundo; es por ello que se le cuestionó a Lionel Scaloni, entrenador de la selección sudamericana, si contará con el considerado mejor jugador del mundo en la próxima justa internacional.

Lionel Messi tuvo como despedida en Argentina el encuentro de la 'Albiceleste' contra Venezuela, en lo que fue su último partido oficial en su casa; la selección siguió de gran manera su clasificación para la Copa del Mundo 2026, venciendo a la 'Vinotinto' con marcador de tres goles a cero, en el cual dos anotaciones fueron realizadas por el capitán del equipo. Ese encuentro también sirvió como despedida para otra pieza clave en los últimos años para Argentina, pues una vez finalizado el partido, Nicolás Otamendi anunció su retiro del futbol internacional.

Posterior a este encuentro, se le cuestionó a Lionel Messi sobre cuál era el futuro que le deparaba con la selección de Argentina, a lo cual tuvo una respuesta que dejó entrever su fin del futbol de selecciones; la 'Pulga' no descartó su asistencia al Mundial 2026, pero dejó entrever una posibilidad de declinar su convocatoria con Argentina, pues considera que llegará con una edad elevada y relató que monitoreará su estado físico para tratar de permanecer vigente.

Por edad, no creo que juegue el otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no juegue. Por mi edad, lo más lógico es que no lo logre. Así que ya veremos. No he tomado una decisión sobre el Mundial".

Previo al encuentro de Argentina contra Ecuador, lo cual cerrará su proceso de clasificación en la Conmebol, Lionel Scaloni declaró cuáles son las posibilidades reales para que Messi logre asistir a su sexto mundial en su carrera. El mandamás en el equipo declaró que no ha tenido una plática directa con el jugador, pero confía en que Messi tomará la decisión que más le convenga para su carrera. "Con Leo no hablé del Mundial. Sé lo que declaró y que se lo tomará con tranquilidad. Lo que decida estará bien", señaló.

Fuente: Tribuna del Yaqui