Águilas de Mexicali asegura que va por el campeonato de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Mexicali, Baja California.- Si hay una escuadra que se ha mantenido muy activa durante estos últimos meses, anunciando diferentes refuerzos, esos son los Águilas de Mexicali, quienes este martes 9 de septiembre ofrecieron una conferencia de prensa, previo al inicio de actividad en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

El evento fue encabezado por el gerente deportivo José 'Chapo' Amador, el manager emplumado Óscar Robles y el asesor deportivo Grimaldo Martínez, quienes atendieron de forma personal a cada uno de los medios y respondieron a las preguntas.

En la rueda de prensa, Óscar Robles aprovechó el momento para agradecer a la directiva emplumada por la oportunidad que le dieron de volver a estar al frente de un importante club. "Gracias a los Águilas de Mexicali por la confianza en este compromiso tan grande que tenemos y por darme la oportunidad de ser un emplumado nuevamente", confesó el expelotero. Igualmente, el jefe del banquillo ofreció detalles para el inicio de la pretemporada, la cual arrancará este miércoles 10 de septiembre a las 5:30 de la tarde (horario local) en el Nido de los Águilas.

Mientras que el gerente deportivo entiende la gran obligación que tiene este equipo de levantar la corona, por eso tienen como meta principal ser los que representen a México en la próxima Serie del Caribe, que se realizará en Venezuela. "El objetivo es llegar al campeonato; estamos listos para algo grande para toda la afición de Mexicali", comentó Amador en conferencia de prensa.

Por otra parte, en cuanto a los juegos de preparación, dieron a conocer que iniciarán en Baja California Sur, dentro del Baja Series, para después partir a Estados Unidos y continuar la pretemporada en el Mexican Baseball Fiesta, donde se medirán ante escuadras como Naranjeros de Hermosillo y Yaquis de Ciudad Obregón.

Con esto, los jugadores de Águilas de Mexicali se declaran listos para iniciar su campamento de entrenamiento, como parte de la preparación previa al arranque de campaña 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), cuando los cachanillas reciban a los Charros de Jalisco el próximo 15 de octubre.

Cabe destacar que, en la campaña anterior, los fronterizos lograron avanzar a la postemporada, pero cayeron en la primera ronda de playoffs, en lo que fue un duro tropiezo para el club, ya que la anterior Serie del Caribe se jugó en el Nido de Mexicali, por lo que tanto ellos como la afición se quedaron con las ganas de portar los colores verde, blanco y rojo en casa.

Fuente: Tribuna del Yaqui