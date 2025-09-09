Águilas del América vs Chivas del Guadalajara; dónde ver EN VIVO el Clásico Nacional

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Liga MX tendrá uno de sus encuentros más llamativos en el marco de los festejos patrios en México; las Águilas del América se enfrentarán a las Chivas del Guadalajara, con una nueva edición del Clásico Nacional. Los dirigidos por André Jardine se encuentran recuperando el buen momento, luego de unas primeras jornadas complicadas, mientras que el 'Rebaño' arrastra una serie de malos resultados en el Apertura 2025.

El encuentro, que se encuentra en el arraigo de la sociedad mexicana, fue programado en uno de los fines de semana más atractivos para el deporte en el país; el conjunto 'Azulcrema' busca una marca histórica para el club, pues en caso de lograr el triunfo, llegarán a su victoria número 100 contra las Chivas, mientras que el 'Rebaño' tiene 80 clásicos ganados por 82 empates.

Las Águilas del América se encuentran en el lugar 2 de la tabla del Apertura 2025, pues en los siete encuentros disputados, aún no conocen la derrota; los de Coapa han ganado cinco encuentros y dos empates, acumulando 17 puntos e hilando cuatro victorias consecutivas. Para el conjunto 'Rojiblanco' ha sido totalmente diferente, ya que se encuentran en el antepenúltimo puesto en la tabla; han jugado seis partidos en el torneo, de los cuales solo han ganado uno y lograron sacar un empate junto con cuatro derrotas.

Así marcha el Top 10 del Apertura 2025

El último encuentro que disputaron estas dos escuadras fue durante el Clausura 2025; el Estadio Akron, con sus gradas abarrotadas, fue la sede para el primer Clásico Nacional del año. Las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América terminaron en empate sin goles el 8 de marzo.

Dónde ver el Clásico Nacional del Apertura 2025

Estadio: Ciudad de los Deportes, CDMX

Fecha: Sábado, 13 de septiembre

Horario: 21:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/ Canal 5/ VIX Premium

Hace un par de semanas creció la duda sobre si las Águilas cambiarían de estadio, ya que en la Ciudad de los Deportes fueron vetados para su partido contra el Pachuca; la Alcaldía Benito Juárez castigó con un encuentro a puerta cerrada a los de Coapa, los cuales tuvieron que interponer un amparo para poder contar con su afición para el Clásico Nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui