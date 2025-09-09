Álvaro Morales saldrá de ESPN para unirse a una nueva cadena; este será el motivo de su salida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ESPN ha tenido en los últimos años dentro de sus filas a un periodista polémico, pero que ha sabido atraer a un gran público con su estilo retador y burlesco, pero todo parece indicar que esa relación finalizó; varios medios han asegurado que Álvaro Morales saldrá de la cadena televisiva a la que perteneció en la última década y se unirá a un nuevo proyecto que se establecerá en la televisión mexicana.

Álvaro Morales es, sin duda, la cara principal de la cadena televisiva, siendo el conductor principal de la misma y acudiendo a los eventos deportivos más importantes en el mundo, además de liderar las mesas de debate con su estilo incendiario, por lo que, a lo largo de los años, los clips de programas que se han viralizado en redes sociales siempre van de la mano del 'Brujo'. Pero la decisión sobre su adiós de la televisora llega desde las altas esferas.

Una columna llamada 'El Francotirador', del medio Récord, aseguró que Morales saldrá de ESPN por una razón extradeportiva; según afirmaron en la nota, la decisión del cese llega desde las oficinas ejecutivas en Estados Unidos. La supuesta razón para que Álvaro salga de la llamada 'Líder Mundial en Deportes' vendría de un error cometido por el conductor, relacionado con una película producida por Disney, la empresa que compró a ESPN.

El periodista afirmó que los directivos de la cadena quieren aprovechar que Morales termina su contrato a finales del 2025 y aprovecharán para no renovarlo, dejando en libertad al conductor. Si bien parece una mala noticia para Álvaro, la cadena a la que puede llegar le tendría más beneficios que en su actual televisora.

Todos los rumores apuntan a que Álvaro Morales ya ha tenido acercamientos con Fox Deportes, la cadena televisiva que se ha estado estableciendo en México durante el último par de meses; uno de los mayores beneficios que disfrutaría el 'Brujo' en su nueva casa sería contar con los derechos para la Copa del Mundo 2026, ya que ESPN jamás pudo negociarlos y, a pesar de que acudían al país donde se celebraba, no podían transmitir imágenes de los encuentros.

Fuente: Tribuna del Yaqui