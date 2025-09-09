Andrea Becerra se consagra Campeona Mundial en Tiro con Arco; es la primer mexicana en lograrlo

Comparta este artículo

Gwangju, Corea del Sur. Una nueva página de gloria en el atletismo mexicano se escribió la mañana del 9 de septiembre; la jalisciense Andrea Becerra escribió su nombre en los libros de historia del deporte en México, pues logró alzarse con el Campeonato Mundial en arco compuesto, siendo la primera atleta azteca en lograr ese hito, durante el Mundial de Tiro con Arco 2025, celebrado en Gwangju, Corea del Sur.

Sin duda, este 2025 se convirtió en el año de consagración para Andrea Becerra, pues apenas en agosto de este año logró ganar la presea dorada en Chengdú, China; durante la competencia de arco compuesto de los Juegos Mundiales 2025, la arquera de 25 años se enfrentó en la final a Lisell Jaatma, representante de Estonia; ambas protagonizaron una última ronda que quedó para la historia, ya que se definió por solo un punto de diferencia.

Maya Becerra se enfrentó a la salvadoreña Sofía Lourdes Paiz, mientras una lluvia torrencial caía en la sede de la final para el arco compuesto femenino; al igual que en la final de los Juegos Mundiales, la mexicana logró sobreponerse en la instancia final con la mínima diferencia, pues se adjudicó la medalla con una puntuación de 147-146 sobre la atleta guanaca.

La joven arquera encabeza el ranking mundial en arco compuesto, debido a su gran año deportivo y, en los últimos mundiales a los que ha acudido a partir del 2021 hasta la fecha, acumula 8 medallas individuales y otras más en colectivo, como la presea de plata obtenida en agosto, acompañada por Sebastián García. También logró consagrarse como la primera mujer nacida en México en ganar el título de campeona mundial.

Posterior a su participación, Andrea Becerra relató lo complicado que fue efectuar sus tiros, por la fuerte lluvia que estaba cayendo en las inmediaciones del circuito, dificultando la visibilidad hacia la diana. "La flecha estaba completamente en mi lente y no podía ver nada, pero solo esperaba lo mejor. Hubo un momento en el que pensé: Quizás ya no pueda disparar, pero intentarlo es mejor que nada". También aseguró que sigue sin creer todo lo que ha logrado y todo el apoyo que ha recibido por parte de los seguidores mexicanos.

