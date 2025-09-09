Batacazo de la selección de Bolivia; le pega a Brasil y se queda con el repechaje mundialista

Comparta este artículo

La Paz, Bolivia.- Han pasado poco más de 30 años desde la última vez que la selección de Bolivia clasificó a una Copa del Mundo, pero este martes 9 de septiembre, la ilusión de nuevamente volver a la justa deportiva más importante parece estar más viva que nunca.

Con un importante gol de Miguel Terceros y ayudados por la caída de Venezuela ante Colombia, el conjunto 'verde' consiguió medio boleto al Mundial del próximo año que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Al terminar séptimos en la clasificatoria de la Conmebol y ganarle la carrera a países como Chile y Perú.

Sueñan en grande

Para lograrlo, los de La Paz aprovecharon la localía y, con una sólida defensa, pudieron detener a la ofensiva de Brasil que, al ya estar clasificada a la siguiente ronda, decidió no utilizar a sus figuras. Con todo y eso, gracias a un penal en los minutos finales del partido, Miguel Terceros pudo entrar a los libros de historia y poner a soñar a toda su afición.

Para el segundo tiempo, Ancelotti decidió mandar a sus estrellas como Raphinha, Marquinhos, Joao Pedro y Estevao al terreno de juego, para evitar la caída, pero no pudieron hacerle daño a una aguerrida escuadra que puso más que el corazón para llevarse los históricos tres puntos.

Ahora Bolivia y otras cinco selecciones buscarán en el repechaje obtener uno de los dos boletos para la justa mundialista. En caso de lograr clasificar, los bolivianos regresarían a una Copa del Mundo por primera vez desde Estados Unidos 1994.

Cabe destacar que, hasta el momento, Bolivia solo ha participado en tres justas internacionales, siendo los dos anteriores Brasil 1950 y Uruguay 1930. Por su parte, Brasil, aunque consiguió el pase al Mundial, firmó su peor eliminatoria de la historia al quedar en quinto.

Tabla Conmebol

Argentina 38 puntos Ecuador 29 puntos Colombia 28 puntos Uruguay 28 puntos Brasil 28 puntos Paraguay 28 puntos Bolivia 20 puntos Venezuela 18 puntos Perú 12 puntos Chile 11 puntos

Fuente: Tribuna del Yaqui