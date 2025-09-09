Con joya de Cantillo, Guardians blanquean a Royals y acechan el comodín

Comparta este artículo

Cleveland, Estados Unidos.- Joey Cantillo lanzó poco más de ocho entradas en blanco de cuatro imparables, la mejor marca de su carrera; José Ramírez conectó un jonrón, un doble y anotó en dos ocasiones para que los Cleveland Guardians derrotaran el martes 2-0 a los Kansas City Royals para sumar su quinta victoria consecutiva.

Cantillo (5-3) completó su labor monticular con cinco ponches y no otorgó bases por bolas. Cade Smith lanzó una novena entrada en blanco de un hit y dos ponches para su salvamento 12 para los Guardians, que entraron al duelo dos juegos y medio detrás de Seattle por el último puesto de comodín en la Liga Americana, a la espera del resultado entre los Mariners y los Cardinals más noche.

Kansas City (73-72) cayó a 3.5 juegos del mismo puesto tras sufrir su tercera derrota consecutiva. Los Guardians (74-70), que han ganado seis de los últimos siete encuentros, vencieron a los Royals 10-2 en el primer partido de la serie el lunes. Ramírez, quien finalizó con tres hits, conectó un jonrón solitario ante el abridor de los Royals, Noah Cameron (7-6), con dos fuera en la primera entrada. David Fry conectó el segundo de dobles consecutivos para impulsar a Ramírez en el cuarto capítulo. Cameron, un novato de 26 años, permitió dos carreras y seis hits con ocho ponches en siete entradas.

Después de permitir sencillo de Kyle Isbel en la apertura de la novena entrada, Cantillo fue reemplazado por Smith, quien hizo que Mikael García elevara al jardín izquierdo. Isbel avanzó a segunda en un lanzamiento descontrolado y a tercera cuando Witt conectó un sencillo, antes de que Smith ponchara a Vinnie Pasquantino y Salvador Pérez para terminar el juego.

Los Guardians aseguraron la serie de la temporada ante Kansas City, y el desempate cara a cara para cualquier implicación de postemporada, sobre los Royals. Kansas City no ha anunciado a su abridor para enfrentar a Logan Allen (7-11, 4.46 ERA) de los Guardians el miércoles, en el tercero de una serie de cuatro juegos entre ambas escuadras.

