Duro golpe para el 'Tricolor'; México tendrá dos bajas para su amistoso contra Corea del Sur

Nashville, Estados Unidos.- Se ha complicado la actualidad para la Selección Mexicana, pues luego de un encuentro que dejó muchas dudas contra Japón, tendrán dos bajas sensibles de cara a su siguiente partido amistoso; en el segundo juego amistoso de la fecha FIFA contra Corea del Sur, el conjunto 'Tricolor' no podrá disponer de Edson Álvarez y César Montes; ambos fueron titulares contra los nipones.

Los dirigidos por el 'Vasco' Aguirre se enfrentaron a Japón, el sábado 6 de septiembre, en la cancha del AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos; ese encuentro finalizó sin anotaciones y con el conjunto asiático siendo superior por varios lapsos en el partido; durante el desarrollo del mismo, Edson Álvarez salió del encuentro con una aparente lesión muscular, mientras que el 'Cachorro' fue expulsado por una barrida en el último sector de la cancha.

En primera instancia, hubo cierta confusión con el caso de César Montes, ya que anteriormente, si un jugador era penalizado con una tarjeta roja durante un encuentro amistoso, no era acreedor a una sanción, pero la FIFA, a falta de unas cuantas horas, notificó a la FMF que el jugador del Lokomotiv no podrá ser usado para el encuentro de hoy.

Por su parte, Edson Álvarez quedó descartado luego de haber abandonado el encuentro contra Japón, por una molestia en la parte posterior del muslo derecho; Aguirre declaró que por precaución no dispondría del 'Machín', aunque seguía con el grupo. Las pruebas médicas arrojaron una lesión muscular de grado menor; Edson Álvarez estará viajando en las próximas horas hacia Turquía para completar su recuperación con el Fenerbahçe.

Luego de informar estas sensibles bajas, Javier Aguirre deberá presentar variaciones en su 11 titular que presentará ante Corea del Sur; luego de que en su primer encuentro amistoso no tuviera un desempeño convincente, la Selección Mexicana deberá recurrir al banquillo para reemplazar a los dos elementos perdidos. Erick Lira pinta para ser el reemplazo titular del 'Machín', mientras que el 'Chiquete' Orozco podrá suplir a César Montes.

Fuente: Tribuna del Yaqui