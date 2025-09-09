Edson Álvarez se lesiona, CR7 volvería a jugar en EU y más noticias en el Tribuna Top 3 Deportes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si este martes 9 de septiembre no tuviste tiempo de revisar las noticias para enterarte sobre tus deportistas o deportes favoritos, Tribuna Top 3 Deportes es tu mejor opción. Aquí podrás encontrar el mejor resumen sobre el mundo deportivo, incluyendo información de los acontecimientos más interesantes. Hoy por ejemplo, entérate de qué tipo de lesión tiene el capitán mexicano, Edson Álvarez, tras salir del pasado encuentro con Japón.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Cristiano Ronaldo podría volver a jugar en EU

Se afinan los detalles para que Cristiano Ronaldo vuelva a pisar una cancha de Estados Unidos, 11 años después de su último encuentro en este país. El partido se está agendando para el próximo mes de marzo.

Josh Giddey firma por 100 millones de dólares con los Bulls

A través de ESPN se filtró que Josh Giddey, quien horas atrás era agente libre, pudo llegar a un acuerdo de renovación con los Chicago Bulss. El contrato abarca 4 años y fue firmado por 100 millones de dólares.

Edson Álvarez sufre lesión

Se reveló qué tipo de lesión sufrió el seleccionado mexicano, Edson Álvarez, durante el encuentro con Japón. Se trata de una lesión en la parte posterior del muslo derecho, que no es de consideración.



Fuente: Tribuna del Yaqui