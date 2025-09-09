Edson Álvarez tiene nuevo entrenador; Fenerbahçe anuncia a su siguiente director técnico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mediocampista mexicano Edson Álvarez tendrá que seguir enfrentándose a cambios en su estilo de juego, pues cuando regrese a Turquía, se encontrará con un nuevo técnico en el club de los 'Canarios', ya que el Fenerbahçe presentó a su siguiente entrenador, luego de un par de semanas de haber despedido a José Mourinho por haber fracasado con los requerimientos ordenados por el equipo otomano.

'The Special One' fue uno de los principales artífices para la llegada del 'Machín' al Fenerbahçe; luego de que se supiera que el West Ham United ya no estaba interesado en quedarse con Álvarez, el técnico portugués le exigió a la directiva turca el fichaje de Edson para afrontar la última parte del proceso clasificatorio para la Champions League. El fichaje se retrasó unos días y Álvarez no pudo debutar bajo el mando de Mourinho, ya que fue despedido del club luego de haber quedado fuera de las competiciones europeas.

Ya sin Mourinho en el club, el 'Machín' logró concretar sus primeros minutos con el Fenerbahçe; el mexicano disputó el partido completo sobre el Gençlerbirligi en la jornada 4 de la Superliga de Turquía. Ese encuentro estuvo bajo el mando de un director técnico interino.

Luego de que se rumorara que el club estuvo muy cerca de firmar con Zinedine Zidane, el Fenerbahçe oficializó la llegada de un entrenador con amplia experiencia en el futbol mundial: Se trata del técnico italo-alemán Domenico Tedesco, el cual dirigió a la Selección de Bélgica desde el 2023 hasta inicios del 2025, cuando fue destituido; de igual manera, ha dirigido a un gran número de clubes, entre los cuales destacan Schalke 04 y el RB Leipzig, a pesar de su corta edad.

El primer compromiso para Tedesco será una aduana muy complicada en el torneo turco, ya que se enfrentan al segundo lugar de la Superliga, el Trabzonspor, el próximo 14 de septiembre; si bien para esas fechas ya habrá concluido la fecha FIFA y los jugadores que están en las selecciones ya estén de vuelta con sus clubes, es incierto cuándo será el regreso a las canchas de Edson Álvarez con el Fenerbahçe, pues salió lesionado del encuentro de México contra Japón y aún se esperan los resultados de las pruebas médicas para saber la gravedad de su problema muscular.

Fuente: Tribuna del Yaqui