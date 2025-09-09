El presidente del CMB es vetado de la pelea del 'Canelo' vs Crawford; no podrá subir al ring

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tensión alrededor de la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terrence Crawford sigue creciendo, pues el presidente del Consejo Mundial de Boxeo informó que fue vetado de la función; a pesar de que en dicha pelea se pone en juego el cinturón del CMB, Mauricio Sulaimán fue notificado de que no tiene permitido el acceso al encordado y no podrá estar presente en la premiación posterior.

El presidente del consejo 'Verde y Oro' reveló en una reciente entrevista la medida tomada en su contra; según relató Sulaimán, la orden de no permitir su acceso al ring llega de los altos mandos en la organización de la función. Mauricio dijo que, como uno de los principales impulsores de la pelea fue Dana White, presidente de la UFC, se pretende que sea el único directivo que esté presente durante la entrega de los cinturones al pugilista ganador.

Lejos de acatar la orden, Mauricio Sulaimán relató que no está de acuerdo con la medida tomada en su contra y subirá al encordado, pues tradicionalmente, es uno de los directivos que entrega los cetros una vez finalizada la pelea. "Como presidente del Consejo Mundial de Boxeo están diciendo que yo no me puedo subir al ring, entonces, ¿Quién le va a poner el cinturón al ganador? Bueno, con que tengas dos o tres de seguridad ahí en la esquina, bien fortachones, para que me saquen, porque yo me voy a subir al ring; a ver qué pasa".

Esta no fue la primera ocasión en que hay un roce entre los promotores y el presidente del CMB; en una de las conferencias de prensa para promocionar una pelea anterior, 'Canelo' Álvarez portaba su cinturón del Consejo, pero Turki Alalshikh, empresario árabe, le pidió al equipo del jalisciense que se lo retirara y que solo usara un cinturón emitido por The Ring Magazine, medio especializado en el boxeo.

De igual manera, Sulaimán expresó su descontento por la noticia de que la pelea de Álvarez y Crawford se emitirá solo por una plataforma de streaming, haciendo que la afición mexicana tenga que pagar para tener acceso a ella. "Azteca llevaba veintiuna peleas consecutivas, llevando las peleas de Saúl, precisamente para el pueblo, de manera gratuita".

Fuente: Tribuna del Yaqui